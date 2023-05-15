Компания молодых людей застряла ночью в лесу в Свердловской области

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По словам одной из девушек, ребята решили посмотреть на заброшенный аэродром. Сначала они двигались по грунтовой дороге, а потом уперлись в забор. От него была накатанная лесная дорога. Компания решила ехать по ней, но автомобиль застрял — колесо сошло с бревна, перекинутое через топкое место.
Связи у молодых людей не было. Тогда двое мужчин ушли, чтобы поймать сигнал. Это было под утро. С собой они взяли литровую бутылку воды, пишет Е1. Девушка осталась ждать молодых людей в машине. По ее словам, удалось дозвониться до МЧС. Однако спасатели велели ждать, пока техника не освободится.
Кроме того, уральцы смогли передать данные в группу взаимопомощи «Вконтакте». Согласно координатам, они находятся менее чем в километре от аэродрома Быньги и в трех километрах от Серовского тракта.