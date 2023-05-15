Компания молодых людей застряла ночью в лесу в Свердловской области

По словам одной из девушек, ребята решили посмотреть на заброшенный аэродром. Сначала они двигались по грунтовой дороге, а потом уперлись в забор. От него была накатанная лесная дорога. Компания решила ехать по ней, но автомобиль застрял — колесо сошло с бревна, перекинутое через топкое место.