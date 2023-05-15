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Лесной пожар произошел под Нижним Тагилом

15 мая 2023, 08:33
Фото: Отдел надзорной деятельности Нижнего Тагила и ГО
Под Нижним Тагилом в лесу разгорелся пожар. Он произошел 14 мая на землях лесного фонда Нижне-Тагильского лесничества, а также Николо-Павловского участкового лесничества и в квартале Черноисточинский.

Общая площадь возгорания составила 8,7 Га. Тушили пламя 24 человека и восемь единиц техники, сообщает Отдел надзорной деятельности Нижнего Тагила и ГО.

Фото: Отдел надзорной деятельности Нижнего Тагила и ГО

Также 14 мая пожар разгорелся в садовом товариществе «УВЗ №3». Спасатели узнали о произошедшем в 22:24. Воспламенился двухэтажный дом. К приезду спасателей огонь захватил уже все строение. Общая площадь возгорания составила 64 кв. м. Никто не пострадал.

Предварительно установлено, что дом был использован под дачу. В тот день хозяева были там и топили течь, а после уехали домой. О пожаре они узнали от председателя сада. Проводится проверка.

Также 14 мая в 19:02 произошел пожар в неэксплуатируемом строении по улице Энтузиастов. В результате сгорела кровля и повредилось покрытие. Виновника сейчас устанавливают. Предварительно известно, что кто-то неосторожно обращался с огнем.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Пожар#Лесной пожар#Спасатели#Происшествия
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