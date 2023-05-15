Лесной пожар произошел под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Общая площадь возгорания составила 8,7 Га. Тушили пламя 24 человека и восемь единиц техники, сообщает Отдел надзорной деятельности Нижнего Тагила и ГО.
Также 14 мая пожар разгорелся в садовом товариществе «УВЗ №3». Спасатели узнали о произошедшем в 22:24. Воспламенился двухэтажный дом. К приезду спасателей огонь захватил уже все строение. Общая площадь возгорания составила 64 кв. м. Никто не пострадал.
Предварительно установлено, что дом был использован под дачу. В тот день хозяева были там и топили течь, а после уехали домой. О пожаре они узнали от председателя сада. Проводится проверка.
Также 14 мая в 19:02 произошел пожар в неэксплуатируемом строении по улице Энтузиастов. В результате сгорела кровля и повредилось покрытие. Виновника сейчас устанавливают. Предварительно известно, что кто-то неосторожно обращался с огнем.