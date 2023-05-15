Средняя цена на молоко за прошедший год поднялась на 3,25 рубля в Свердловской области. В апреле 2022 года литр продукта стоил около 63,85 рублей, а в апреле 2023 года – в среднем 67,1 рубля. Также зафиксировано подорожание за месяц, ведь марте этого года молоко обходилось в 66,58 рубля.