Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
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Updated Сегодня, 15:34
Росприроднадзор проводит проверку на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле, а артель «Нейва» не высадила деревья в поселке Висим после добычи платины. Собрали подборку главных экологических событий недели.
Со 2 по 10 мая цена на сахар в Свердловской области увеличилась на 4,06%, до 64,49 рубля за килограмм. В цене возрос и в целом борщевой набор. Килограмм лука в среднем стоил в магазинах региона 77,8 рубля, белокочанная капуста — 39,4 рубля, картофель в 29,64 рубля, а морковь — в 44,29 рубля.
Два случая схода вагонов на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле расследовал Ространснадзор за два прошедших месяца. Оба происшествия случились из-за неисправностей на железнодорожных путях и невыполнения правил эксплуатации.
Средняя цена на молоко за прошедший год поднялась на 3,25 рубля в Свердловской области. В апреле 2022 года литр продукта стоил около 63,85 рублей, а в апреле 2023 года – в среднем 67,1 рубля. Также зафиксировано подорожание за месяц, ведь марте этого года молоко обходилось в 66,58 рубля.
Дума Горноуральского округа вынесла положение, позволяющее главе ГГО Дмитрию Летникову использовать служебный транспорт для поездок от дома до работы и обратно, а также к санаторию.