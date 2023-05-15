Молоко в Свердловской области за год подорожало на 3,25 рубля

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Так, по данным Свердловскстата, в апреле 2022 года литр продукта в регионе стоил в среднем 63,85 рубля, а в апреле 2023 года цена поднялась до 67,1 рубля. Также зафиксировано подорожание за месяц, в марте 2023 года молоко обходилось покупателям в 66,58 рубля (+0,52 рубля).
Согласно статистике, дороже всего молоко стоило в Серове, а именно 70,96 рубля. Немного дешевле покупатели могли приобрести литр в Каменске-Уральском (68,28 рубля).
В Екатеринбурге цена составляла 66,72 рубля, а в Первоуральске — 66,42 рубля. Нижний Тагил оказался на последней строчке по стоимости молока в апреле среди крупных городов Свердловской области. Местные жители покупали продукт за 66,01 рубля.