Молоко в Свердловской области за год подорожало на 3,25 рубля

Так, по данным Свердловскстата, в апреле 2022 года литр продукта в регионе стоил в среднем 63,85 рубля, а в апреле 2023 года цена поднялась до 67,1 рубля. Также зафиксировано подорожание за месяц, в марте 2023 года молоко обходилось покупателям в 66,58 рубля (+0,52 рубля).