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Молоко в Свердловской области за год подорожало на 3,25 рубля

15 мая 2023, 10:03
Фото: 1MI
Средняя цена на питьевое молоко за прошедший год поднялась на 3,25 рубля в Свердловской области.

Так, по данным Свердловскстата, в апреле 2022 года литр продукта в регионе стоил в среднем 63,85 рубля, а в апреле 2023 года цена поднялась до 67,1 рубля. Также зафиксировано подорожание за месяц, в марте 2023 года молоко обходилось покупателям в 66,58 рубля (+0,52 рубля).

Согласно статистике, дороже всего молоко стоило в Серове, а именно 70,96 рубля. Немного дешевле покупатели могли приобрести литр в Каменске-Уральском (68,28 рубля).

В Екатеринбурге цена составляла 66,72 рубля, а в Первоуральске — 66,42 рубля. Нижний Тагил оказался на последней строчке по стоимости молока в апреле среди крупных городов Свердловской области. Местные жители покупали продукт за 66,01 рубля.

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#Евгения Сафина#Продукты#Молоко#Подорожание#Цены#Эксклюзив#Свердловская область
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