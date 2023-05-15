TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:31

Published Сегодня, 04:31

Modified Сегодня, 04:33

Updated Сегодня, 04:33

Изображение материала

Облаву на любителей шашлыков устроили в Свердловской области

15 мая 2023, 04:31
Фото: Департамент информационной политики

Десятки штрафов за нарушение противопожарного режима получили жители Екатеринбурга

Десятки протоколов за нарушение противопожарного режима составлены на дачников под Екатеринбургом. Такие результаты приводит департамент информационной политики по итогам профилактических рейдов.

В патрульные группы входят сотрудники МЧС, МВД и муниципалитетов. Они проверяют леса, а также популярные места отдыха. Также они ходят и по садовым товариществам.

За сутки 13 мая рейды были проведены в том числе в садовых некоммерческих товариществах «Василек», «Ромашка», «Вирусолог», «Ново-Свердловский» и «Орбита». Все они находятся в окрестностях Екатеринбурга. С жителями проведены профилактические беседы.

Всего было проведено 70 выездных рейдов. По их результатам возбуждены 7 административных расследований, составлены 40 протоколов. Представителями муниципалитетов проведены 182 инспекции. По их результатам возбуждены 19 дел за нарушения при выжигании сухой травы, сжигании мусора и разведении костров. Кроме того, 38 дел касаются ненадлежащего содержания территории.

Отмечается, что за все нарушения предусмотрены штрафы. Так, за нарушение правил безопасности в лесах он может достигать до 60 тысяч рублей для граждан и до 2 млн для юридических лиц. За уничтожение лесных насаждений из-за неосторожного обращения с огнем, если действия нанесли значительный ущерб, предусмотрена уголовная ответственность с максимальным наказанием до 4 лет лишения свободы.

100 десантников и парашютистов перебросят в Свердловскую область для тушения пожаров
Узнать подробнее
Читайте также:
В двух частных жилых домах в Екатеринбурге произошел пожарБолее трех десятков лесных пожаров потушены за сутки в Свердловской областиНевьянск затянуло смогом от лесных пожаров в Свердловской области
#Ирина Кирилова#Пожар#Нарушение#Штраф#Наказание#Общество#Свердловская область#Екатеринбург
Подпишитесь
Жители поселка Уралец под Нижним Тагилом недовольны закрытием стационара в больнице
12 мая 05:48
Вандалы разгромили 15 памятников на Рогожинском кладбище в Нижнем Тагиле
Вчера, 05:36
Бастрыкин заинтересовался делом Миши Бахтина со СМА из Екатеринбурга
Сегодня, 03:33
Компания молодых людей застряла ночью в лесу в Свердловской области
Сегодня, 06:00
Теплая и сухая неделя ожидается в Свердловской области
Сегодня, 04:58