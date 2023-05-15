Облаву на любителей шашлыков устроили в Свердловской области

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
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Updated Сегодня, 04:33
В патрульные группы входят сотрудники МЧС, МВД и муниципалитетов. Они проверяют леса, а также популярные места отдыха. Также они ходят и по садовым товариществам.
За сутки 13 мая рейды были проведены в том числе в садовых некоммерческих товариществах «Василек», «Ромашка», «Вирусолог», «Ново-Свердловский» и «Орбита». Все они находятся в окрестностях Екатеринбурга. С жителями проведены профилактические беседы.
Всего было проведено 70 выездных рейдов. По их результатам возбуждены 7 административных расследований, составлены 40 протоколов. Представителями муниципалитетов проведены 182 инспекции. По их результатам возбуждены 19 дел за нарушения при выжигании сухой травы, сжигании мусора и разведении костров. Кроме того, 38 дел касаются ненадлежащего содержания территории.
Отмечается, что за все нарушения предусмотрены штрафы. Так, за нарушение правил безопасности в лесах он может достигать до 60 тысяч рублей для граждан и до 2 млн для юридических лиц. За уничтожение лесных насаждений из-за неосторожного обращения с огнем, если действия нанесли значительный ущерб, предусмотрена уголовная ответственность с максимальным наказанием до 4 лет лишения свободы.