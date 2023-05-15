Облаву на любителей шашлыков устроили в Свердловской области

Отмечается, что за все нарушения предусмотрены штрафы. Так, за нарушение правил безопасности в лесах он может достигать до 60 тысяч рублей для граждан и до 2 млн для юридических лиц. За уничтожение лесных насаждений из-за неосторожного обращения с огнем, если действия нанесли значительный ущерб, предусмотрена уголовная ответственность с максимальным наказанием до 4 лет лишения свободы.