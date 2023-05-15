Организаторы заявили об угрозе отмены «Майской прогулки» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
По словам основателя «прогулки» Виктора Гроховского, до 21 числа ожидается солнечная погода и без осадков. Но при этом ветра будут достигать порывов 6-7 метров в секунду. Организаторы готовы провести мероприятие, но есть риск, что его могут запретить из-за смога. Гроховский отмечает, что за три дня до проведения «прогулки» все уже будет понятно. Об этом он рассказал на пресс-конференции ТАСС.
По словам директора мероприятия Татьяны Киселевой, чтобы избежать возможных очагов возгорания и быстро их устранить, во время прогулки на площадках будут присутствовать сотрудники МЧС с противопожарными ранцами. Однако пока неизвестно сможет ли ведомство предоставить людей для проведения акции.
На данный момент юбилейная 40-я «Майская прогулка» запланирована на 21 мая. Старт будет дан на площади перед Дворцом игровых видов спорта. Финиширует мероприятие на площади перед главным корпусом УрФУ. В этом году участники смогут пройти по пяти маршрутам — 10, 20, 30, 40 и 50 километров.