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Организаторы заявили об угрозе отмены «Майской прогулки» в Екатеринбурге

15 мая 2023, 10:04
Фото: 1MI
Мероприятие под названием «Майская прогулка», которое проходит ежегодно в Екатеринбурге, находится под угрозой срыва. Об этом рассказали ее организаторы. Пока мероприятие назначено на 21 мая.

По словам основателя «прогулки» Виктора Гроховского, до 21 числа ожидается солнечная погода и без осадков. Но при этом ветра будут достигать порывов 6-7 метров в секунду. Организаторы готовы провести мероприятие, но есть риск, что его могут запретить из-за смога. Гроховский отмечает, что за три дня до проведения «прогулки» все уже будет понятно. Об этом он рассказал на пресс-конференции ТАСС.

По словам директора мероприятия Татьяны Киселевой, чтобы избежать возможных очагов возгорания и быстро их устранить, во время прогулки на площадках будут присутствовать сотрудники МЧС с противопожарными ранцами. Однако пока неизвестно сможет ли ведомство предоставить людей для проведения акции.

На данный момент юбилейная 40-я «Майская прогулка» запланирована на 21 мая. Старт будет дан на площади перед Дворцом игровых видов спорта. Финиширует мероприятие на площади перед главным корпусом УрФУ. В этом году участники смогут пройти по пяти маршрутам — 10, 20, 30, 40 и 50 километров.

#Прогулка#Мероприятие#Общество#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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