Организаторы заявили об угрозе отмены «Майской прогулки» в Екатеринбурге

По словам основателя «прогулки» Виктора Гроховского, до 21 числа ожидается солнечная погода и без осадков. Но при этом ветра будут достигать порывов 6-7 метров в секунду. Организаторы готовы провести мероприятие, но есть риск, что его могут запретить из-за смога. Гроховский отмечает, что за три дня до проведения «прогулки» все уже будет понятно. Об этом он рассказал на пресс-конференции ТАСС.