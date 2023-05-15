«Отелло» из Североуральска ранил ножом свою девушку за телефонный звонок

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Возбуждено уголовное дело о причинении тяжких телесных повреждений. Известно, что о произошедшем правоохранители узнали от медиков. Они рассказали, что к ним поступила пациентка с ножевым ранением, сообщает «Патрульный участок».
Ранение пришлось на область груди. Девушка некоторое время находилась в реанимации.
Полицейские установили, что пара была возле реки, молодые люди поссорились, и тогда парень решил ранить девушку. После сделанного юноша убежал, а девушка сумела добраться до дороги и попросить о помощи.
Задержали злоумышленника у себя дома. Он во всем признался и рассказал, что хотел побыть наедине с возлюбленной, но ей «как обычно» кто-то позвонил. Ему это не понравилось и у него сдали нервы.