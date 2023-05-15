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«Отелло» из Североуральска ранил ножом свою девушку за телефонный звонок

15 мая 2023, 08:58
Фото: 1MI

Мужчина из Североуральска чуть не зарезал свою девушку за телефонный звонок

Ножом ранил свою девушку 19-летний юноша из Североуральска. Пострадавшей 25 лет.

Возбуждено уголовное дело о причинении тяжких телесных повреждений. Известно, что о произошедшем правоохранители узнали от медиков. Они рассказали, что к ним поступила пациентка с ножевым ранением, сообщает «Патрульный участок».

Ранение пришлось на область груди. Девушка некоторое время находилась в реанимации.

Полицейские установили, что пара была возле реки, молодые люди поссорились, и тогда парень решил ранить девушку. После сделанного юноша убежал, а девушка сумела добраться до дороги и попросить о помощи.

Задержали злоумышленника у себя дома. Он во всем признался и рассказал, что хотел побыть наедине с возлюбленной, но ей «как обычно» кто-то позвонил. Ему это не понравилось и у него сдали нервы.

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#Ранение#Реанимация#Ссора#Ревность#Криминал#Свердловская область#Елена Озерова
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