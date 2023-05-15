Рекордные цены на кофейные зерна сорта робуста за последние 12 лет

Повышение цен, по словам источников агентства, связано с резким увеличением спроса, которому фермеры не могут успеть удовлетворить, пишет 360tv.ru. Специалисты отмечают, что за первые полгода 2023 года было экспортировано больше зерен робусты, чем за предыдущие три года. Рост спроса подтверждают Бразильская ассоциация производителей растворимого кофе, а также компании Nestle SA и Tata Coffee.