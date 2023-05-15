TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:09

Published Сегодня, 08:09

Modified Сегодня, 08:11

Updated Сегодня, 08:11

Рекордные цены на кофейные зерна сорта робуста за последние 12 лет

15 мая 2023, 08:09
Цены на кофейные зерна сорта робуста достигли рекордных значений за последние 12 лет, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на представителей отрасли. Зерна робусты наиболее часто используются для приготовления растворимого кофе, эспрессо и молотых смесей.

Повышение цен, по словам источников агентства, связано с резким увеличением спроса, которому фермеры не могут успеть удовлетворить, пишет 360tv.ru. Специалисты отмечают, что за первые полгода 2023 года было экспортировано больше зерен робусты, чем за предыдущие три года. Рост спроса подтверждают Бразильская ассоциация производителей растворимого кофе, а также компании Nestle SA и Tata Coffee.

Подорожание зерен привело к повышению цен на готовую продукцию в магазинах. Например, в Германии цены на растворимые сорта кофе выросли на 20% по сравнению с предыдущим годом.

Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: проверка ЕВРАЗа и голое поле после добычи платины
Сегодня, 06:43
Суд вынес приговор бывшему начальнику ИК-12 в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:45
Два случая схода вагонов за два месяца произошли на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:51
Главе ГГО Дмитрию Летникову легализовали поездки на служебном авто до места отдыха
Сегодня, 11:44
Сахар, лук и водка подорожали в Свердловской области с начала мая
Сегодня, 09:02
Назначен главный по чрезвычайным происшествиям в полиции Свердловской области
Сегодня, 09:24