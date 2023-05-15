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Сахар, лук и водка подорожали в Свердловской области с начала мая

15 мая 2023, 09:02
Фото: 1MI

На 4% подорожал сахар в Свердловской области с начала мая

Со 2 по 10 мая цена на сахар в Свердловской области поднялась на 4,06%, до 64,49 рубля за килограмм. Данные опубликовал Свердловскстат.

По статистике, больше всего за указанный период в цене вырос борщевой набор. Так, килограмм лука в среднем стоил в магазинах региона 77,8 рубля (+7,81%), белокочанная капуста — 39,4 (+4,44%). Картофель обходился покупателям в 29,64 рубля (+1,59%), а морковь — в 44,29 рубля (+3,28%). Однако огурцы и помидоры подешевели до 154,94 (-15, 04%) и до 214,66 (-5,02%) соответственно.

Сосиски и сардельки стоили в среднем 517,89 рубля (+2,52%), килограмм курицы — 153,95 рубля (+1,14%). Сахар свердловчане могли приобрести за 64,49 рубля (+4,06%), а муку — за 47,62 рубля (+2,3%). Также подорожали подсолнечное и сливочное масло, творог, колбаса, говядина и водка. Цена на пшеничный и ржаной хлеб не изменилась.

Немного подешевели яблоки, бананы, печень, соль, крупы, яйца, консервы для детского питания и некоторые другие продукты.

Борщевой набор снова подорожал в Свердловской области
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#Евгения Сафина#Продукты#Подорожание#Статистика#Овощи#Молоко#Цены#Эксклюзив#Свердловская область
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