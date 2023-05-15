Сахар, лук и водка подорожали в Свердловской области с начала мая

По статистике, больше всего за указанный период в цене вырос борщевой набор. Так, килограмм лука в среднем стоил в магазинах региона 77,8 рубля (+7,81%), белокочанная капуста — 39,4 (+4,44%). Картофель обходился покупателям в 29,64 рубля (+1,59%), а морковь — в 44,29 рубля (+3,28%). Однако огурцы и помидоры подешевели до 154,94 (-15, 04%) и до 214,66 (-5,02%) соответственно.