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Школьник выстрелил в глаз однокласснику на уроке физкультуры в Екатеринбурге

15 мая 2023, 11:50
Фото: 1MI
В Екатеринбурге ученик седьмого класса школы № 175 выстрелил из страйкбольного пистолета в одноклассника на уроке физкультуры и попал ему в глаз.

Чрезвычайное происшествие произошло 21 апреля. Мама пострадавшего ребенка написала заявление в полицию. Согласно материалам служебного расследования, семиклассник взял у одного из школьников страйкбольный пистолет. Затем он выстрелил пластиковым шариком в одноклассника, он попал подростку в глаз.

Затем пострадавшего проводили к медику и вызвали ему скорую помощь. В больнице ему был поставлены диагнозы многочисленной контузии глаза. После этого случая в школе был проведен дополнительный инструктаж по технике безопасности. На данный момент руководство продолжает выяснять подробности произошедшего.

Мама пострадавшего мальчика недовольна результатами проверки. По ее словам, после получения травмы учитель не сопроводил сына к врачу. Кроме того, медик предлагала не вызывать скорую помощь, а обратиться в больницу самостоятельно, пишет Е1.

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#Евгения Сафина#Пистолет#Выстрел#Школа#Травма#Физкультура#Происшествия#Екатеринбург
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