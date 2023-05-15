Школьник выстрелил в глаз однокласснику на уроке физкультуры в Екатеринбурге

Затем пострадавшего проводили к медику и вызвали ему скорую помощь. В больнице ему был поставлены диагнозы многочисленной контузии глаза. После этого случая в школе был проведен дополнительный инструктаж по технике безопасности. На данный момент руководство продолжает выяснять подробности произошедшего.