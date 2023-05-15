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Систему отопления в школе № 80 Нижнего Тагила заменит местная фирма

15 мая 2023, 14:46
Фото: 1MI
Определен подрядчик, который капитально отремонтирует систему отопления в школе № 80 в Нижнем Тагиле. Победителем аукциона стало местное ООО «Уралспецстрой».

Всего на тендер заявилось две организации. ООО «Уралспецстрой» снизило начальную цену контракта с 17,1 миллиона до 15,5 миллиона рублей. С этой компанией МКУ СЗГХ заключит контракт.

Все ремонтные работы должны быть окончены к началу нового учебного года. Объект необходимо сдать до 18 августа 2023 года. Строители в здании образовательного учреждения заменят магистральные трубопроводы, стояки и радиаторы.

Причиной капремонта системы отопления в школе стало несоответствие температуры нормам СанПиН. Это выяснили специалисты в ходе обследования.

ООО «Уралспецстрой» зарегистрировано в Нижнем Тагиле в 2014 году, директором фирмы является Денис Чигрин. Ранее компания занималась капремонтом школы № 12 в Усть-Утке. Всего организация выступала подрядчиком в 15 госконтрактах на сумму 71,9 миллиона рублей.

В Нижнем Тагиле капитально отремонтируют систему отопления в школе № 80 на Гальянке
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