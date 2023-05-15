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Суд вынес приговор бывшему начальнику ИК-12 в Нижнем Тагиле

15 мая 2023, 09:45
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле вынесен приговор бывшему начальнику ИК-12 Игорю Панкратову. Он приговорен к 3,5 годам колонии, а также лишен звания. Причиной стало мошенничество и присвоение вверенного имущества.

Заседание состоялось 15 мая в Ленинском районном суде. На скамье подсудимых находился и подельник Панкратова — начальник металлоприемки Владимир Клементьев, пишет АН «Между строк».

Это уже второй приговор. Первый был вынесен в апреле 2021 года. В ходе следствия стало известно, что Панкратов, будучи начальником ИК-12, со своим заместителей Петром Крашенинниковым решили похитить имущество колонии. Так, с января по июль 2019 года они украли металлолом на сумму более 1,6 миллиона рублей.

Тогда Игоря Панкратова приговорили к пяти годам полонии. При этом Клементьева оправдали. Позднее осужденный обжаловал решение суда. Дело было возвращено на новое рассмотрение. Мера пресечения для бывшего начальника колонии была изменена на подписку о невыезде. Отменен был и оправдательный приговор Клементьеву. В декабре 2022 года уголовное дело снова поступило в суд.

В результате всех разбирательств Игорь Панкратов признан виновным в мошенничестве с использованием служебного положения и присвоении чужого имущества. Ему назначен срок 3,5 года с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, тагильчанин был лишен звания полковника. Его взяли под стражу в зале суда.

Виновным в пособничестве был признан и Клементьев. Он получил наказание в виде одного года условно.

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