Суд вынес приговор бывшему начальнику ИК-12 в Нижнем Тагиле

Это уже второй приговор. Первый был вынесен в апреле 2021 года. В ходе следствия стало известно, что Панкратов, будучи начальником ИК-12, со своим заместителей Петром Крашенинниковым решили похитить имущество колонии. Так, с января по июль 2019 года они украли металлолом на сумму более 1,6 миллиона рублей.