Свердловчане оценят качество оказания услуг учреждениями дополнительного образования

Принять участие в независимой оценке можно с 12 мая по 1 июня 2023 года, заполнив анкету по ссылке http: vcc.gepicentr.ru. О важности участия родителей в этой оценочной процедуре нам рассказала директор МАУ ДО Дзержинского дворца детского и юношеского творчества в Нижнем Тагиле Оксана Артемова.