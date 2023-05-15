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Свердловчане оценят качество оказания услуг учреждениями дополнительного образования

15 мая 2023, 12:14
Фото: 1MI
В Свердловской области в мае стартует независимая оценка качества условий оказания услуг учреждениями дополнительного образования. Она проводится в целях предоставления гражданам информации о качестве оказания услуг учреждениями дополнительного образования и в целях повышения качества образования.
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Дети

Принять участие в независимой оценке можно с 12 мая по 1 июня 2023 года, заполнив анкету по ссылке http: vcc.gepicentr.ru. О важности участия родителей в этой оценочной процедуре нам рассказала директор МАУ ДО Дзержинского дворца детского и юношеского творчества в Нижнем Тагиле Оксана Артемова.

Независимая оценка качества условий проводится Общественным советом при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области. Родителям (законным представителям) предлагается дистанционно, через заполнение онлайн-анкеты, принять участие в независимой оценке. Вопросы анкеты касаются доступности информации об образовательной организации (стенд организации, официальный сайт), комфортности условий оказания услуг, доброжелательности сотрудников, условий доступности для инвалидов и общей удовлетворенности качеством услуг. Также в анкете предусмотрена возможность представить свои предложения по улучшению работы учреждений дополнительного образования. Опрос полностью анонимен, ответы будут использованы в обобщенном виде, — пояснила Оксана Артемова.

По итогам анкетирования родителей, очных визитов сотрудников организации-оператора в учреждения дополнительного образования мы разрабатываем планы мероприятий для устранения недостатков. Таким образом в проведение независимой оценки мотивированно вовлечены все субъекты образовательного процесса. Через совершенствование условий оказания услуг повысится и качество образования, добавила директор Дзержинского дворца детского и юношеского творчества.

#Анастасия Стрежнева#Дети#Дополнительное образование#Образовательные учреждения#Учреждения дополнительного образования#Общество#Свердловская область
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