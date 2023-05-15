Тагильчанка решила перебежать дорогу на «красный» и попала под колеса Lada

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
Modified Сегодня, 04:45
Updated Сегодня, 04:45
Мужчина ехал в сторону улицы Зари, когда неожиданно девушка начала перебегать дорогу. Она обронила на дороге сотовый телефон и решила вернуться за ним. Мужчина попытался затормозить, но избежать столкновения не вышло. После этого он сразу позвонил в скорую помощь и полицию.
В результате девушка была отправлена в больницу. Там, после осмотра медики назначили ей лечение и отпустили домой, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.
Прибывшие на место инспекторы установили, что 58-летний мужчина был на момент происшествия трезв. У него стаж вождения составляет два года. С начала 2023 года к ответственности за нарушение ПДД он не привлекался.