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Тагильчанка решила перебежать дорогу на «красный» и попала под колеса Lada

15 мая 2023, 04:42
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

В Нижнем Тагиле девушка перебегала дорогу на «красный» и попала под колеса Lada

20-летняя жительница Нижнего Тагила оказалась под колесами Lada Priora, когда пыталась перебежать дорогу на красный сигнал светофора. Инцидент случился вечером 14 мая на Ленинградском проспекте, 72А.

Мужчина ехал в сторону улицы Зари, когда неожиданно девушка начала перебегать дорогу. Она обронила на дороге сотовый телефон и решила вернуться за ним. Мужчина попытался затормозить, но избежать столкновения не вышло. После этого он сразу позвонил в скорую помощь и полицию.

В результате девушка была отправлена в больницу. Там, после осмотра медики назначили ей лечение и отпустили домой, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

Прибывшие на место инспекторы установили, что 58-летний мужчина был на момент происшествия трезв. У него стаж вождения составляет два года. С начала 2023 года к ответственности за нарушение ПДД он не привлекался.

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#Ирина Кирилова#Авария#Дорога#Пешеход#Водитель#ДТП#Нижний Тагил
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