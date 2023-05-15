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Теплая и сухая неделя ожидается в Свердловской области

15 мая 2023, 04:58
Фото: 1MI
Умеренно-теплая и сухая погода без осадков ожидаются в Свердловской области в предстоящую неделю. Температура воздуха при этом достигнет +20 градусов. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин.

По его данным, 15 мая в Екатеринбурге будет временами облачно и без осадков. Температура воздуха составит до +18…+20 градусов. В целом по региону потеплеет до +16…+21 градуса.

В Нижнем Тагиле температура воздуха составит до +20 градусов тепла. Западный и северо-западный ветра прогнозируются с порывами до 8 метров в секунду.

Напомним, в Свердловской области продолжает действовать предупреждение о смоге. Оно продлится до вечера 17 мая.

Пасмурная и дождливая погода ожидается в Нижнем Тагиле
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#Ирина Кирилова#Погода#Тепло#Прогноз#Природа#Свердловская область#Нижний Тагил#Екатеринбург
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