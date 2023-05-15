Цены на вторичное жилье в Екатеринбурге бьют рекорды

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
В центре города стоимость метра в среднем составляет 138 тысяч рублей. Ранее она была 139,9 тысячи рублей. На данный момент по Екатеринбургу цены колеблются в пределах 87,4 — 222 тысячи рублей.
Аналитики также отмечают, что в первом ценовом поясе стоимость метра выросла Это районы Автовокзал, Ботанический, ВИЗ, Вокзальный, Втузгородок, Заречный, Парковый, Пионерский, Шарташский рынок и Юго-Западный. Там средняя цена составляет 117,3 тысячи рублей. До этого она составляла примерно 117,7 тысячи рублей. Однако некоторое время стоимость падала. В пригороде цены тоже выросли и составили 83,6 тысячи рублей.