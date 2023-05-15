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Цены на вторичное жилье в Екатеринбурге бьют рекорды

15 мая 2023, 04:19
Фото: 1MI

Цены на вторичное жилье в Екатеринбурге выросли до 106 тысяч за квадратный метр

Средняя стоимость квадратного метра жилья в Екатеринбурге достигла рекордного значения. Она теперь составляет 106,5 тысячи рублей. Данные приводятся аналитиками Уральской палаты недвижимости.

В центре города стоимость метра в среднем составляет 138 тысяч рублей. Ранее она была 139,9 тысячи рублей. На данный момент по Екатеринбургу цены колеблются в пределах 87,4 — 222 тысячи рублей.

Аналитики также отмечают, что в первом ценовом поясе стоимость метра выросла Это районы Автовокзал, Ботанический, ВИЗ, Вокзальный, Втузгородок, Заречный, Парковый, Пионерский, Шарташский рынок и Юго-Западный. Там средняя цена составляет 117,3 тысячи рублей. До этого она составляла примерно 117,7 тысячи рублей. Однако некоторое время стоимость падала. В пригороде цены тоже выросли и составили 83,6 тысячи рублей.

#Цены#Жилье#Покупка#Экономика#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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