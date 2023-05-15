В Екатеринбурге двое мужчин зарезали собутыльника за пузырек спирта

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Следствие установило, что 11 октября 2022 года у дома на улице Войкова группа мужчин распивала спиртные напитки. У одного из участников застолья из кармана выпал бутылек со спиртом. Собутыльник предположил, что тот хотел унести алкоголь с собой. Он вооружился ножом и нанес обидчику несколько ударов. Затем к нему присоединился и второй фигурант уголовного дела.
Потерпевший скончался на месте убийства от полученных травм. В полицию о произошедшем сообщили мальчики 10 и 12 лет, которые невольно стали свидетелями преступления.
Обвиняемые были вскоре задержаны. Во время следствия следователи проводили различные экспертизы и опрашивали свидетелей для установления подробностей.
За убийство, совершенное группой лиц, подсудимые получили 14 и 15 лет колонии строгого режима и последующее ограничение свободы на 1,5 года, сообщает пресс-служба Следственного комитета Свердловской области.