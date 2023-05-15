В Екатеринбурге двое мужчин зарезали собутыльника за пузырек спирта

Следствие установило, что 11 октября 2022 года у дома на улице Войкова группа мужчин распивала спиртные напитки. У одного из участников застолья из кармана выпал бутылек со спиртом. Собутыльник предположил, что тот хотел унести алкоголь с собой. Он вооружился ножом и нанес обидчику несколько ударов. Затем к нему присоединился и второй фигурант уголовного дела.