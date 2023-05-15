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В Екатеринбурге ужесточили требования к детским садам из-за смога

15 мая 2023, 09:53
Фото: 1MI
Требования к детсадам в Екатеринбурге ужесточены из-за смога. Нововведения коснулись трех учреждений.

В них запретили открывать окна — это одно из новых требований, пишет Ура.ру.

Также учреждениям дали советы по поводу проведения влажной уборки и соблюдения детьми питьевого режима.

В некоторых детсадах сократили время прогулок. В учреждениях связали это изменение не с каким-то определенным регламентом, а с решением директоров. Изменения они в внесли в связи с тем, что «имели на то полномочия».

Напомним, что из-за лесных пожаров в разных городах региона наблюдается смог. К примеру, недавно на запах гари жаловались жители Нижнего Тагила. Они сообщали, что на улице буквально нечем дышать, а дома они не могут открыть окна.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Смог#Етсад#Екатеринбургдети#Окна#Здоровье
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