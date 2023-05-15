В Екатеринбурге ужесточили требования к детским садам из-за смога

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
В них запретили открывать окна — это одно из новых требований, пишет Ура.ру.
Также учреждениям дали советы по поводу проведения влажной уборки и соблюдения детьми питьевого режима.
В некоторых детсадах сократили время прогулок. В учреждениях связали это изменение не с каким-то определенным регламентом, а с решением директоров. Изменения они в внесли в связи с тем, что «имели на то полномочия».
Напомним, что из-за лесных пожаров в разных городах региона наблюдается смог. К примеру, недавно на запах гари жаловались жители Нижнего Тагила. Они сообщали, что на улице буквально нечем дышать, а дома они не могут открыть окна.