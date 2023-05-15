Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Кроме зрителей, которые приехали насладиться традиционными развлечениями и принять участие в благотворительной акции, на мероприятие также прибыли гости с сопровождающими их собаками-пастухами.
В рамках мероприятия организаторы приняли маленьких гостей из двух детских домов — волжского и первомайского. Воспитанники этих учреждений приняли участие в интерактивной программе и мастер-классе по росписи коров под руководством профессионального художника. Также дети смогли пообщаться с пастухами и отведать вкусного сырного супа, пишет k1news.ru.
2023 год стал рекордным по количеству участвовавших в фестивале собак. На праздник прибыло более 80 мохнатых пастухов, которые показали гостям свое мастерство в выпасе овец и трекинге, а также в собачьих бегах — курсинге. Отметим, что это мероприятие в рамках фестиваля проводилось впервые.
На праздновании была представлена новая интерактивная программа для маленьких гостей — «Пастушьи забавы». Самые любознательные заглянули в исторический музей и авторскую сыроварню, благодаря чему смогли расширить свой кругозор в области традиций и истории пастушеского ремесла.
В рамках фестиваля прошла благотворительная акция по сбору средств на лечение детей. Деньги, которые были собраны от продажи сыра, направили на помощь десятилетнему Артему Михайловскому из Костромы.
Как отметила президент некоммерческого партнерства МОТ «Золотое кольцо» Марина Филимонова, фестиваль становится все более масштабным мероприятием, которое объединяет людей разных интересов и возрастов вокруг общей цели — поддержки благотворительных акций. По ее словам, «Пастушьи забавы» превратились в настоящий символ солидарности и взаимопомощи в Будихино.
«Надеемся, что этот дух будет продолжать жить и в следующих годах, принося радость и помощь тем, кто в ней нуждается», — подытожила Филимонова.