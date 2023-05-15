2023 год стал рекордным по количеству участвовавших в фестивале собак. На праздник прибыло более 80 мохнатых пастухов, которые показали гостям свое мастерство в выпасе овец и трекинге, а также в собачьих бегах — курсинге. Отметим, что это мероприятие в рамках фестиваля проводилось впервые.