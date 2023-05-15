В Минздраве рассказали об обострившихся из-за смога болезнях у свердловчан

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
С конца апреля в регионе наблюдается смог и запах гари. Это связано с природными пожарами, разгоревшимися на территории области. Из-за этого страдают местные жители, у некоторых ухудшилось состояние здоровья.
Особенно это коснулось тех, кто страдает хроническими болезнями. Об этом сообщил заместитель министра регионального здравоохранения Денис Демидов, пишет ТАСС.
По его словам, зафиксировано незначительное увеличение количества пациентов с обострением хронических заболеваний дыхательных органов.
Напомним, что ранее в детсадах Екатеринбурга ввели новые правила — в помещениях запретили открывать окна, влажную уборку призвали проводить тщательнее. Также сказали чаще давать детям воду и ограничить время их нахождения на улице.