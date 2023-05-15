Водитель легкового авто и пассажир трамвая подрались на дороге в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
Modified Сегодня, 03:52
Updated Сегодня, 03:52
По словам очевидицы, мужчина стоял около нее на остановке. Когда трамвай еще не остановился, тагильчанин решил заранее выйти на дорогу. Одному из автомобилистов пришлось резко затормозить, чтобы мужчина не попал под колеса. Когда трамвай уже открыл двери, нетрезвый пассажир зашел в салон.
Водитель вышел из машины и высказал упрек за такое поведение на дороге. Однако мужчина плюнул в автомобиль. Тогда водитель вышвырнул его из трамвая на дорогу, взял кепку обидчика и вытер ею окно. После этого нетрезвого мужчину водитель отпустил.