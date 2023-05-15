Водитель легкового авто и пассажир трамвая подрались на дороге в Нижнем Тагиле

По словам очевидицы, мужчина стоял около нее на остановке. Когда трамвай еще не остановился, тагильчанин решил заранее выйти на дорогу. Одному из автомобилистов пришлось резко затормозить, чтобы мужчина не попал под колеса. Когда трамвай уже открыл двери, нетрезвый пассажир зашел в салон.