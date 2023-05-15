Военных из Екатеринбурга наказали за волокиту с выплатами за СВО

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
В результате наказали должностных лиц из воинской части Екатеринбурга, которые затормозили процесс начисления выплат родителям погибших бойцов.
Как рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов, к нему обратились семьи еще двоих погибших военных. Их посмертно наградили орденами Мужества, но выплаты за это их родные не получили.
Парламентарий отметил, что подключил к разрешению ситуации прокуратуру. В результате нашлась причина произошедшего — излишняя бумажная волокита в воинской части в Екатеринбурге.
Он добавил, что виновных уже наказали, а деньги семьям выплатили.