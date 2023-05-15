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Военных из Екатеринбурга наказали за волокиту с выплатами за СВО

15 мая 2023, 10:46
Фото: 1MI
В Екатеринбурге наказали военных, которые были ответственны за назначение выплат за ордена Мужества погибших на СВО. В этой сфере наблюдались некоторые трудности.

В результате наказали должностных лиц из воинской части Екатеринбурга, которые затормозили процесс начисления выплат родителям погибших бойцов.

Как рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов, к нему обратились семьи еще двоих погибших военных. Их посмертно наградили орденами Мужества, но выплаты за это их родные не получили.

Парламентарий отметил, что подключил к разрешению ситуации прокуратуру. В результате нашлась причина произошедшего — излишняя бумажная волокита в воинской части в Екатеринбурге.

Он добавил, что виновных уже наказали, а деньги семьям выплатили.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Госдума#Выплаты#Орден мужества#Происшествия
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