Posted Вчера, 11:51
Published Вчера, 11:51
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Актуальными профессиями в России в целом и в Нижнем Тагиле на 2023 год называют те, где спрос на специалистов превышает предложение. Отмечается, что квалифицированные кадры требуются в сфере строительства, фармацевтики. Для престижных профессий в будущем, в том числе в ближайшие 10 лет, обязательны навыки критического мышления, эффективной работы в команде.
Предполагается, что владение несколькими языками будет плюсом. Помимо этого, специалисту может потребоваться навык работы с данными и их обработки, анализа. На современном и достаточно гибком рынке труда рекомендуется попробовать свои силы в нескольких направлениях, чтобы выбрать вектор для дальнейшего развития.
В настоящее время отмечается нехватка педагогов, программистов, профессиональных квалифицированных рабочих, экспертов в сфере маркетинга. В Нижнем Тагиле востребованными являются специалисты в производственной сфере: токари, сварщики, технологи и т. д.
Ниже перечислены популярные учебные заведения в Нижнем Тагиле и Свердловской области, куда можно поступить после 11 класса. В большинстве вузов есть платные и бюджетные (бесплатные) места. При поступлении рекомендуется учитывать количество проходных баллов по результатам сдачи экзаменов и требования каждого вуза. Они обычно представлены на официальных сайтах учебных заведений.
Можно подать документы для поступления в Уральский государственный медицинский университет (УрГМУ). Он был основан в 1930 году. Сейчас университет проводит обучение более 7 тысяч студентов.
Какие факультеты включает учебное заведение:
Университет отличается высоким уровнем методической и научной школ. Преподавательский коллектив включает в состав заслуженных научных деятелей. Этот уральский вуз стал признанным центром медицинской науки. Есть бюджетные и платные места.
Один из вузов в Нижнем Тагиле, куда можно поступить после 11 класса для освоения технических специальностей, — НТИ (филиал) УРФУ имени Ельцина.
В НТИ ведется обучение по 26 программам образования. Можно пойти учиться на бакалавриат или специалитет, а также повысить квалификацию.
Какие технические направления есть в вузе для поступления на 2023/2024 учебный год:
Возможно также прохождение обучения по специальностям «Информационные системы и технологии», «Прикладная информатика».
Выпускники направления ИС после поступления и получения диплома могут работать на должности системного администратора, инженера, специалиста внутренних и внешних сетей. Во время обучения студенты осваивают технологии программирования, управление данными, особенности обработки информации.
При выборе направления «Прикладная информатика» студенты Нижнего Тагила после поступления смогут изучить такие дисциплины, как системный анализ, моделирование, теория алгоритмов и т. д. В дальнейшем выпускники смогут работать в IT-сфере. Абитуриенты могут поступить в вуз на бюджет или могут учиться на платной основе. Проходные баллы для поступления в IT-вузы, как правило, достаточно высокие.
Один из вариантов, куда можно поступить после 11 класса, — УРГЮУ. Этот государственный университет был основан осенью 1918 года. Свердловский институт стал известен как один из центров юридического образования в Советском Союзе.
В середине нулевых годов вуз стал лауреатом в номинации «Сто лучших вузов России». В состав университета включены 6 институтов (прокуратуры, государственного и международного права, права и предпринимательства, юстиции, переподготовки кадров, заочного и ускоренного обучения). Есть бюджетные места и коммерческие программы обучения.
Один из педагогических вузов в Свердловской области, куда можно поступить после 11 класса, — УрГПУ. После окончания института педагогики и психологии детства можно начать работать в общеобразовательных учебных заведениях в должности учителя. Возможно также трудоустройство в группы раннего развития и частные школы. Одиннадцатиклассники могут поступить в вуз на бюджет, набрав достаточно проходных баллов, или учиться на коммерции.
Одно из учебных заведений Нижнего Тагила, куда можно поступить после 11 класса, — Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт. В нем функционирует факультет спорта и безопасности жизнедеятельности.
Возможно прохождение обучения по очной или заочной форме. Какие профили представлены:
В зависимости от выбранного факультета впоследствии студенты вуза в Нижнем Тагиле смогут работать педагогами физической культуры, а также преподавать основы безопасности жизнедеятельности. Есть бюджет и коммерческие программы.
После 11 класса в Свердловской области можно поступить в УрГАХУ. Это один из ведущих вузов страны, который готовит квалифицированные кадры в сфере изобразительного искусства, архитектуры, дизайна.
В учебном заведении проходят обучение примерно 2 тысячи студентов и аспирантов. Университет включает в структуру несколько институтов: дизайна, изобразительного искусства, архитектурный, куда можно поступить в 2023 году.
Применяются современные технологии обучения: можно получать знания в удаленном режиме, с использованием интерактивных методов. Высшее учебное заведение развивает и модернизирует парк компьютерной техники ежегодно. Есть коммерция и бюджет.
Одним из известных вузов в Свердловской области является театральный — ЕГТИ.
По направлению актёрского искусства можно получить специальности артиста драмтеатра и кино, ведущего программ, артиста театра кукол или музыкального театра. По направлению режиссуры возможно освоение специальности «режиссер драмы». Помимо этого, в вузе можно выучиться на театроведа, литературного работника. В вузе есть платные программы обучения и бюджетные места.
Для освоения специальности можно поступить в Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт. Учебное заведение было основано в 1939 году для подготовки педагогических кадров, в 2013-м — реорганизовано путем присоединения к РГППУ.
Список факультетов для поступления:
В вузе есть кафедры социальной работы, иностранных языков и филологии, психологии и педагогики, информационных технологий, естественных наук, художественного образования, безопасности жизнедеятельности. В учебном заведении студенты учатся как на бюджетной основе, так и на коммерции. Какой минимальный проходной балл необходимо иметь для поступления, лучше узнавать отдельно, каждый факультет предъявляет свои требования к уровню подготовки абитуриентов.