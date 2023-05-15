Один из педагогических вузов в Свердловской области, куда можно поступить после 11 класса, — УрГПУ. После окончания института педагогики и психологии детства можно начать работать в общеобразовательных учебных заведениях в должности учителя. Возможно также трудоустройство в группы раннего развития и частные школы. Одиннадцатиклассники могут поступить в вуз на бюджет, набрав достаточно проходных баллов, или учиться на коммерции.