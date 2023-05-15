За оскорбление детей мать в Нижнем Тагиле зарезала соседа

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Инцидент случился в начале августа 2020 года на улице Свердлова. Женщина ночью возвращалась из магазина и вступила в конфликт с соседом. Он выражался в адрес подсудимой и ее детей нецензурной бранью.
В какой-то момент женщина ушла к себе домой, но вернулась. С собой у нее был нож. Она нанесла соседу не менее 13 ударов по голове, груди, плечам и животу. В результате были повреждены внутренние органы. Пострадавший был еще жив, когда его забрали медики. Однако он скончался в больнице.
На суде женщина вину признала частично. Она заявила, что ее обидели слова соседа, но убивать его она не хотела. В результате тагильчанка признана виновной в убийстве и пробудет 9 лет и 2 месяца в колонии общего режима.