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За оскорбление детей мать в Нижнем Тагиле зарезала соседа

15 мая 2023, 06:33
Фото: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле женщина зарезала соседа. Причиной стало то, что мужчина оскорблял ее и детей. Женщине уже вынесен приговор.

Инцидент случился в начале августа 2020 года на улице Свердлова. Женщина ночью возвращалась из магазина и вступила в конфликт с соседом. Он выражался в адрес подсудимой и ее детей нецензурной бранью.

В какой-то момент женщина ушла к себе домой, но вернулась. С собой у нее был нож. Она нанесла соседу не менее 13 ударов по голове, груди, плечам и животу. В результате были повреждены внутренние органы. Пострадавший был еще жив, когда его забрали медики. Однако он скончался в больнице.

На суде женщина вину признала частично. Она заявила, что ее обидели слова соседа, но убивать его она не хотела. В результате тагильчанка признана виновной в убийстве и пробудет 9 лет и 2 месяца в колонии общего режима.

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#Ирина Кирилова#Убийство#Дети#Конфликт#Соседи#Криминал#Нижний Тагил
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