За оскорбление детей мать в Нижнем Тагиле зарезала соседа

В какой-то момент женщина ушла к себе домой, но вернулась. С собой у нее был нож. Она нанесла соседу не менее 13 ударов по голове, груди, плечам и животу. В результате были повреждены внутренние органы. Пострадавший был еще жив, когда его забрали медики. Однако он скончался в больнице.