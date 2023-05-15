TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:41

Published Сегодня, 12:41

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

Изображение материала

Жительницу Миасса госпитализировали после утечки аммиака

15 мая 2023, 12:41
Фото: 1MI
После утечки аммиака в садах госпитализирована женщина. ЧП произошло в городе Миасс Челябинской области.

Утечка произошла в СНТ «Строитель-2» 14 мая. Результате несколько человек пришлось эвакуировать, сообщили в поисково-спасательной службе региона.

Известно, что одна из женщин надышалась этим веществом и чуть не задохнулась. О произошедшем она рассказала в полицию. Ее отвезли в больницу.

Установлено, что утечка произошла из-за неосторожности соседей пострадавшей женщины. Они разбирали старые газовые баллоны, один из которых и был с аммиаком.

Утечка ликвидирована, остальные баллоны обещали вывезти.

Баллоны с хлором и аммиаком были обнаружены на земельном участке в Нижних Сергах
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Утечка#Аммиак#Госпитализация#Происшествия
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: проверка ЕВРАЗа и голое поле после добычи платины
Сегодня, 06:43
Суд вынес приговор бывшему начальнику ИК-12 в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:45
Два случая схода вагонов за два месяца произошли на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:51
Главе ГГО Дмитрию Летникову легализовали поездки на служебном авто до места отдыха
Сегодня, 11:44
Сахар, лук и водка подорожали в Свердловской области с начала мая
Сегодня, 09:02
Назначен главный по чрезвычайным происшествиям в полиции Свердловской области
Сегодня, 09:24