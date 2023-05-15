Жительницу Миасса госпитализировали после утечки аммиака

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Утечка произошла в СНТ «Строитель-2» 14 мая. Результате несколько человек пришлось эвакуировать, сообщили в поисково-спасательной службе региона.
Известно, что одна из женщин надышалась этим веществом и чуть не задохнулась. О произошедшем она рассказала в полицию. Ее отвезли в больницу.
Установлено, что утечка произошла из-за неосторожности соседей пострадавшей женщины. Они разбирали старые газовые баллоны, один из которых и был с аммиаком.
Утечка ликвидирована, остальные баллоны обещали вывезти.