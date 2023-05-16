14 свердловских солдат пропали без вести на спецоперации

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
По его словам, установление судьбы военного – самый частый вопрос, с которым к нему обращаются родные бойцов. Речь идет о тех солдатах, которые перестают выходить на связь с близкими.
Временные различия таких случаев разнообразны – от дней до месяцев. В таком случае, вариантов того, что произошло, несколько: погиб, в госпитале, в плену или в беспамятстве.
Судьбу 14 военнослужащих парламентарий пытается выяснить вместе с военной прокуратурой и военной полицией. Один уже найден – он в плену и уже внесен в список на обмен.
Еще пятеро свердловчан находятся в статусе без вести пропавших, а статус еще восьми неизвестен.