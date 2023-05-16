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14 свердловских солдат пропали без вести на спецоперации

16 мая 2023, 13:13
Фото: 1MI
На СВО без вести пропали 14 солдат из Свердловской области. Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов.

По его словам, установление судьбы военного – самый частый вопрос, с которым к нему обращаются родные бойцов. Речь идет о тех солдатах, которые перестают выходить на связь с близкими.

Временные различия таких случаев разнообразны – от дней до месяцев. В таком случае, вариантов того, что произошло, несколько: погиб, в госпитале, в плену или в беспамятстве.

Судьбу 14 военнослужащих парламентарий пытается выяснить вместе с военной прокуратурой и военной полицией. Один уже найден – он в плену и уже внесен в список на обмен.

Еще пятеро свердловчан находятся в статусе без вести пропавших, а статус еще восьми неизвестен.

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#Военные#Пропавшие#Военная прокуратура#Происшествия#Свердловская область#Максим Иванов#Елена Озерова
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