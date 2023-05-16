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15 детей получили травмы при падении из окон в Екатеринбурге

16 мая 2023, 08:55
Фото: 1MI
В Екатеринбурге с начала года 15 детей травмировались в результате падения из окна.

Всех детей госпитализировали в отделение анестезиологии и реанимации больницы №9. Об этом рассказал заместитель главного врача по хирургии ДГКБ №9 Араик Петросян.

У всех 15 ребят диагностировали тяжелые травмы. По словам врача, случались и летальные исходы. Поэтому он напомнил о том, насколько важно, чтобы взрослые присматривали за детьми.

Он отметил, что у ребенка до 7 лет нет чувства страха и понимания опасности. А москитная сетка, которая часто установлена на окнах граждан, создает у малыша иллюзию безопасности. На самом деле она не способна удержать ребенка.

В связи с этим медик рекомендовал устанавливать на окнах дома «ключ-замок», чтобы окно случайно не открылось.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Дети#Падение из окна#Ребенок#Больница#Происшествия
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