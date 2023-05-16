30 ресторанов KFC закроются в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Холдинг AmRest, который управлял частью заведений по франшизе, закрыл сделку по продаже российской части бизнеса. Новый владелец - «Смарт Сервис Лтд».
Теперь они владеют более 200 ресторанами быстрого питания, которые приобрела за порядка 100 миллионов евро, пишет «Интерфакс».
По мнению члена совета Гильдии маркетологов Сергея Балакирева, перемена названия ресторанов вряд ли отразится на узнаваемости бренда. А вот если они решат менять меню и ассортимент блюд – тогда это будет авантюрой, считает эксперт.