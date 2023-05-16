TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:34

Published Сегодня, 14:34

Modified Сегодня, 14:36

Updated Сегодня, 14:36

Изображение материала

30 ресторанов KFC закроются в Екатеринбурге

16 мая 2023, 14:34
Фото: 1MI
В Екатеринбурге ожидается закрытие 30 ресторанов быстрого питания KFC. Бренд ждет ребрендинг – рестораны откроются под названием, которое носили в 2005 году - «Ростик'с».

Холдинг AmRest, который управлял частью заведений по франшизе, закрыл сделку по продаже российской части бизнеса. Новый владелец - «Смарт Сервис Лтд».

Теперь они владеют более 200 ресторанами быстрого питания, которые приобрела за порядка 100 миллионов евро, пишет «Интерфакс».

По мнению члена совета Гильдии маркетологов Сергея Балакирева, перемена названия ресторанов вряд ли отразится на узнаваемости бренда. А вот если они решат менять меню и ассортимент блюд – тогда это будет авантюрой, считает эксперт.

В Нижнем Тагиле не будет KFC: будет Rostic's
Узнать подробнее
Читайте также:
KFC уходит с российского рынкаПодростки избили посетителей KFC в ЕкатеринбургеСеть KFC закрывается в Нижнем Тагиле
#Елена Озерова#Екатеринбург#Быстрое питпние#Общепит#Рестораны#KFC#Общество
Подпишитесь
«В 26 лет очнулся без ног»: что известно о состоянии тагильчанина после ЧП на НТЗМК
Сегодня, 09:44
Мэрия Нижнего Тагила предоставит жилье иногородним работникам по газификации
Сегодня, 05:01
В центре Нижнего Тагила появится новый подземный переход
Сегодня, 12:52
Главе ГГО Дмитрию Летникову легализовали поездки на служебном авто до места отдыха
Вчера, 11:44
За падение первоклассницы со шведской стенки школа в Нижнем Тагиле заплатит 80 тысяч
Сегодня, 10:54
Диоксид азота превысил норму в 1,5 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 16 мая
Сегодня, 06:30