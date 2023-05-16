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81-летнего жителя Артемовского в красной кепке ищут волонтеры

16 мая 2023, 09:12
Фото: 1MI
В Артемовском пропал местный житель. 81-летнего дедушку волонтеры ищут с 15 мая.

Зовут пропавшего Ткачук Владимир Константинович, сообщают волонтеры «Лиза Алерт». С 15 мая никакой связи с ним у родных нет.

Фото: "Лиза Алерт"

Известно, что у пожилого мужчины короткие седые волосы, а его рост составляет 180 см. Он худощав, у него коричневые глаза.

На момент пропажи на нем была надета куртка молочного цвета, красная олимпийка на молнии, синие джинсы и ярко-красная кепка.

Всех тех, кто что-либо знает о местонахождении дедушки, просят сообщить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

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#Елена Озерова#Волонтеры#Поиск#Дедушка#Пропал#Происшествия#Свердловская область
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