81-летнего жителя Артемовского в красной кепке ищут волонтеры

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Зовут пропавшего Ткачук Владимир Константинович, сообщают волонтеры «Лиза Алерт». С 15 мая никакой связи с ним у родных нет.
Известно, что у пожилого мужчины короткие седые волосы, а его рост составляет 180 см. Он худощав, у него коричневые глаза.
На момент пропажи на нем была надета куртка молочного цвета, красная олимпийка на молнии, синие джинсы и ярко-красная кепка.
Всех тех, кто что-либо знает о местонахождении дедушки, просят сообщить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.