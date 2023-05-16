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9-летнего велосипедиста сбил водитель иномарки в Екатеринбурге

16 мая 2023, 11:25
Фото: 1MI
9-летний мальчик на велосипеде в Екатеринбурге попал по колеса Ford. Ребенок госпитализирован с различными травмами.

Авария произошла вечером 15 мая на Золотистом бульваре. Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что 39-летний водитель Ford Focus на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на 9-летнего школьника. Ребенок передвигался на велосипеде. Мальчик получил различные травмы и был госпитализирован в детскую больницу.

В ГИБДД Екатеринбурга напомнили, что родителям необходимо постоянно беседовать с детьми о правилах дорожного движения и изучать значения дорожных знаков. При движении на велосипеде нужно использовать специальную экипировку и спешиваться при пересечении проезжей части.

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#Евгения Сафина#Велосипед#Екатеринбург#Иномарка#Авария#ДТП#ГИБДД
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