Более 59 тысяч рублей составляет средняя зарплата в Свердловской области

Такие данные следуют от сервиса по поиску работы hh.ru. Отмечается, что на Среднем Урале зарплаты выше, чем в среднем по России (57,8 тысячи рублей). Одновременно с этим зарплаты на Среднем Урале ниже, чем в среднем по Уральскому федеральному округу (62,3 тысячи рублей).