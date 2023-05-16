Более 59 тысяч рублей составляет средняя зарплата в Свердловской области

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
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Updated Сегодня, 10:03
Такие данные следуют от сервиса по поиску работы hh.ru. Отмечается, что на Среднем Урале зарплаты выше, чем в среднем по России (57,8 тысячи рублей). Одновременно с этим зарплаты на Среднем Урале ниже, чем в среднем по Уральскому федеральному округу (62,3 тысячи рублей).
Больше всего зарабатывают представители высшего и среднего менеджмента — в среднем 88,7 тысячи руб. Также наибольшие зарплаты здесь у сотрудников сфер строительства и недвижимости, сельского хозяйства, а также рабочего персонала и специалистов по добыче сырья.
Меньше всего в регионе зарабатывают работники сфер спорта и красоты розничной торговли, а также туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса. Их заработки лишь на пару тысяч рублей превышают отметку в 30 тысяч рублей.