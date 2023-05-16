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Более 59 тысяч рублей составляет средняя зарплата в Свердловской области

16 мая 2023, 10:01
Фото: 1MI
В Свердловской области средний уровень зарплаты превысил 59 тысяч рублей в апреле. Это на 3,1 тысячи рублей больше, чем в марте.

Такие данные следуют от сервиса по поиску работы hh.ru. Отмечается, что на Среднем Урале зарплаты выше, чем в среднем по России (57,8 тысячи рублей). Одновременно с этим зарплаты на Среднем Урале ниже, чем в среднем по Уральскому федеральному округу (62,3 тысячи рублей).

Больше всего зарабатывают представители высшего и среднего менеджмента — в среднем 88,7 тысячи руб. Также наибольшие зарплаты здесь у сотрудников сфер строительства и недвижимости, сельского хозяйства, а также рабочего персонала и специалистов по добыче сырья.

Меньше всего в регионе зарабатывают работники сфер спорта и красоты розничной торговли, а также туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса. Их заработки лишь на пару тысяч рублей превышают отметку в 30 тысяч рублей.

Средняя зарплата в Нижнем Тагиле выросла до 51 тысячи рублей
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#Елена Озерова#Свердловская область#Зарплата#Работа#Сотрудники#Средняя зарплата#Экономика
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