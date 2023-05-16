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Большинство лесов в Екатеринбурге загорелись из-за поджогов

16 мая 2023, 11:05
Большинство пожаров в Екатеринбурге начались вследствие поджогов. В городе зарегистрировано 12 таких случаев. Текущей весной на территории города выявлены 18 лесных пожаров. И только 6 из них не связаны с поджогами.

Об рассказал на заседании комитета по безопасности гордумы Екатеринбурга представитель МЧС Екатеринбурга Павел Пенягин. Он отметил, что во всех случаях, где имел место поджог, материалы переданы полиции.

Это умышленные действия, необязательно с целью причинить ущерб городу и государству. Возможно, [поджигатели] хотели очистить участки от травы, но в 12 случаях пожары стали следствием умышленного действия граждан, — сообщил Павел Пенягин.

В МЧС считают, что площадь пожаров в Екатеринбурге по сравнению с прошлым годом стала больше втрое. Она составила 122 гектара. Площадь возгорания сухой травы многократно выросла. В 2022 году огонь прошел 477 тысяч квадратных метров, а в текущем 1,86 миллиона. Для упрощения борьбы с пожарами Пенягин предложил еще с осени обустраивать минерализированные полосы. Сейчас их делают весной. По его мнению, тогда борозды будут готовы уже к началу пожароопасного периода, пишет Е1.

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