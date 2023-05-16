Большинство лесов в Екатеринбурге загорелись из-за поджогов

В МЧС считают, что площадь пожаров в Екатеринбурге по сравнению с прошлым годом стала больше втрое. Она составила 122 гектара. Площадь возгорания сухой травы многократно выросла. В 2022 году огонь прошел 477 тысяч квадратных метров, а в текущем 1,86 миллиона. Для упрощения борьбы с пожарами Пенягин предложил еще с осени обустраивать минерализированные полосы. Сейчас их делают весной. По его мнению, тогда борозды будут готовы уже к началу пожароопасного периода, пишет Е1.