Большинство лесов в Екатеринбурге загорелись из-за поджогов

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Об рассказал на заседании комитета по безопасности гордумы Екатеринбурга представитель МЧС Екатеринбурга Павел Пенягин. Он отметил, что во всех случаях, где имел место поджог, материалы переданы полиции.
Это умышленные действия, необязательно с целью причинить ущерб городу и государству. Возможно, [поджигатели] хотели очистить участки от травы, но в 12 случаях пожары стали следствием умышленного действия граждан, — сообщил Павел Пенягин.
В МЧС считают, что площадь пожаров в Екатеринбурге по сравнению с прошлым годом стала больше втрое. Она составила 122 гектара. Площадь возгорания сухой травы многократно выросла. В 2022 году огонь прошел 477 тысяч квадратных метров, а в текущем 1,86 миллиона. Для упрощения борьбы с пожарами Пенягин предложил еще с осени обустраивать минерализированные полосы. Сейчас их делают весной. По его мнению, тогда борозды будут готовы уже к началу пожароопасного периода, пишет Е1.