Что известно об обвиняемом в удушении 2-летней падчерицы в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
По словам одного из одноклассников из Березовского, Роман застенчивый, агрессии ранее не проявлял. В школе подвергался насмешкам, но реагировал спокойно. Одноклассник отмечает, что молодой человек всегда был позитивным и проводил время с друзьями. Учился он средне, заслуг во время учебы особых не было. Также одноклассник отмечает что у Романа не было плохих привычек, с плохими компаниями он не бы замечен.
Напомним, уроженец Березовского Роман, обвиняется в убийстве дочери своей сожительницы. Он был арестован 15 мая 2023 года. На данный момент проводится расследование, а также назначены экспертизы.
По словам родственников Дарьи, девушка познакомилась с Романом четыре года назад. Тогда ей было 16 лет. В начале 2021 года девушка родила дочку от другого мужчины. Через год она стала жить с Романом.