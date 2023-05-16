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Что известно об обвиняемом в удушении 2-летней падчерицы в Екатеринбурге

16 мая 2023, 10:15
Фото: 1MI

Друзья рассказали об обвиняемом в убийстве 2-летней падчерицы из Екатеринбурга

Обвиняемый в убийстве двухлетней дочери сожительницы в Екатеринбурге Роман, по словам друзей, в школе был общительным и позитивным.

По словам одного из одноклассников из Березовского, Роман застенчивый, агрессии ранее не проявлял. В школе подвергался насмешкам, но реагировал спокойно. Одноклассник отмечает, что молодой человек всегда был позитивным и проводил время с друзьями. Учился он средне, заслуг во время учебы особых не было. Также одноклассник отмечает что у Романа не было плохих привычек, с плохими компаниями он не бы замечен.

Напомним, уроженец Березовского Роман, обвиняется в убийстве дочери своей сожительницы. Он был арестован 15 мая 2023 года. На данный момент проводится расследование, а также назначены экспертизы.

По словам родственников Дарьи, девушка познакомилась с Романом четыре года назад. Тогда ей было 16 лет. В начале 2021 года девушка родила дочку от другого мужчины. Через год она стала жить с Романом.

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#Подробности#Дети#Смерть#Криминал#Отчим задушил двухлетнюю падчерицу в Екатеринбурге#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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