Что известно об обвиняемом в удушении 2-летней падчерицы в Екатеринбурге

По словам одного из одноклассников из Березовского, Роман застенчивый, агрессии ранее не проявлял. В школе подвергался насмешкам, но реагировал спокойно. Одноклассник отмечает, что молодой человек всегда был позитивным и проводил время с друзьями. Учился он средне, заслуг во время учебы особых не было. Также одноклассник отмечает что у Романа не было плохих привычек, с плохими компаниями он не бы замечен.