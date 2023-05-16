Дзержинский район Нижнего Тагила стал лидером по нарушениям противопожарного режима

Рейды на территории города, направленные на пресечение случаев разведения открытого огня, проводятся ежедневно. В основном нарушения совершают жители частного сектора и СНТ. Также они выявляются в общественных местах стихийного отдыха, подчеркнул глава Ленинского района Геннадий Мальцев. По его словам, каждый случай будет разбираться на заседании комиссии, а нарушителям выпишут штрафы.