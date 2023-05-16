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Дзержинский район Нижнего Тагила стал лидером по нарушениям противопожарного режима

16 мая 2023, 05:30
Фото: 1MI
Дзержинский район Нижнего Тагила является лидером по числу выявленных нарушений противопожарного режима. Так, за 13 мая сотрудники, проводящие профилактическую работу, составили 8 материалов.

Пять нарушений касаются сжигания мусора на участках, еще три — разведения огня в мангалах для жарки шашлыков, сообщил замглавы администрации Дзержинского района Дмитрий Камешков.

Рейды на территории города, направленные на пресечение случаев разведения открытого огня, проводятся ежедневно. В основном нарушения совершают жители частного сектора и СНТ. Также они выявляются в общественных местах стихийного отдыха, подчеркнул глава Ленинского района Геннадий Мальцев. По его словам, каждый случай будет разбираться на заседании комиссии, а нарушителям выпишут штрафы.

Им грозит взыскание от 2 до 5 тысяч рублей за нарушение противопожарного режима. Для должностных лиц эта сумма составляет 10-15 тысяч рублей, а для юридических — 70-150 тысяч рублей.

Завтра (16 мая — прим. ред.) у нас состоится заседание административной комиссии, на которое вызван один из нарушителей. Шестого мая он решил пожарить сосиски в Парке культуры и отдыха металлургов и был обнаружен за этим занятием межведомственной группой. Он свою вину признал, раскаялся. На комиссии ему будет определен размер денежного взыскания, — рассказала глава Тагилстроевского района Оксана Першина.

Также рейды проводятся и в населенных пунктах под Нижним Тагилом. По словам и. о. начальника управления экономики и территориального развития Инны Власовой, группы созданы в 6 территориальных администрациях. Туда входят 20 сельских пунктов.

В пресс-службе администрации Нижнего Тагила добавили, что в пятницу 12 мая мэром Владиславом Пинаевым было подписано постановление о введении режима повышенной готовности в городе. Он будет действовать до особого распоряжения.

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#Ирина Кирилова#Нижний Тагил#Пожар#Нарушители#Противопожарный режим#Рейды#Общество#Касается каждого
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