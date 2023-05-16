МАК: Россия достигает высокого уровня безопасности полетов, несмотря на санкции

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
По данным отчета, количество происшествий и катастроф на каждый миллион вылетов достигло минимальных значений. В 2022 году было зарегистрировано 35 случаев авиапроисшествий, что является средним показателем за последние пять лет.
Отчет указывает, что в прошлом году в России произошло 34 авиапроисшествия и 13 авиакатастроф, в результате которых погибло 24 человека. Все эти случаи связаны с малыми региональными авиалиниями и вертолетными перевозками, пишет 360tv.ru.
МАК делает вывод, что большинство авиакатастроф происходят из-за "человеческого фактора". Комитет рекомендует авиакомпаниям обязательно ввести должность штатного психолога. Также особое внимание следует уделять орнитологической безопасности на аэропортах.