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МАК: Россия достигает высокого уровня безопасности полетов, несмотря на санкции

16 мая 2023, 07:42
В России уровень безопасности полетов в прошлом году достиг самого высокого показателя с 2018 года, несмотря на западные санкции. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на отчет Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

По данным отчета, количество происшествий и катастроф на каждый миллион вылетов достигло минимальных значений. В 2022 году было зарегистрировано 35 случаев авиапроисшествий, что является средним показателем за последние пять лет.

Отчет указывает, что в прошлом году в России произошло 34 авиапроисшествия и 13 авиакатастроф, в результате которых погибло 24 человека. Все эти случаи связаны с малыми региональными авиалиниями и вертолетными перевозками, пишет 360tv.ru.

МАК делает вывод, что большинство авиакатастроф происходят из-за "человеческого фактора". Комитет рекомендует авиакомпаниям обязательно ввести должность штатного психолога. Также особое внимание следует уделять орнитологической безопасности на аэропортах.

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