МАК: Россия достигает высокого уровня безопасности полетов, несмотря на санкции

В России уровень безопасности полетов в прошлом году достиг самого высокого показателя с 2018 года, несмотря на западные санкции. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на отчет Межгосударственного авиационного комитета (МАК).