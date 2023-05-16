Мама задушенной 2-летней девочки из Екатеринбурга рассказала о произошедшем

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Она отметила, что ее мужчина оставался не только с ее ребенком, но и детьми его родственницы., пишет Е1.
По словам знакомых Романа, он очень спокойный и его сложно вывести из себя. Он по образованию повар. Учился молодой человек в техникуме Березовского.
По данным следствия, Дарья 13 мая отправилась на работу. Когда девочка стала плакать, Роман не смог ее успокоить и решил закрыть нос и рот ладонью. В результате девочка задохнулась. Сам молодой человек позвонил в скорую, но медики только констатировали смерть ребенка.
По словам родственницы обвиняемого, прежде чем комментировать случившееся, нужно дождаться решения суда. Она отметила, что не может ничего плохого сказать о своем родственнике. С Дарьей Роман начал жить недавно. Родственница предположила, что девочка из неблагополучной семьи. Роман рассказывал родственнице, что в отношениях все хорошо. Также она добавила, что он часто оставался с ребенком.