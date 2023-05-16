Мама задушенной 2-летней девочки из Екатеринбурга рассказала о произошедшем

По словам родственницы обвиняемого, прежде чем комментировать случившееся, нужно дождаться решения суда. Она отметила, что не может ничего плохого сказать о своем родственнике. С Дарьей Роман начал жить недавно. Родственница предположила, что девочка из неблагополучной семьи. Роман рассказывал родственнице, что в отношениях все хорошо. Также она добавила, что он часто оставался с ребенком.