Мать погибшего на СВО уральца не может добиться выплат

Сын женщины Сергей погиб 30 декабря. По словам женщины, сначала ей отказали в оформлении выплат. Ей сообщили, что раз ее сын служил в ЛНР, то нужно обращаться в милицию. После нескольких обращений заявления были приняты. Однако уже прошло три месяца, но выплат так и не было.