Мать погибшего на СВО уральца не может добиться выплат

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Сын женщины Сергей погиб 30 декабря. По словам женщины, сначала ей отказали в оформлении выплат. Ей сообщили, что раз ее сын служил в ЛНР, то нужно обращаться в милицию. После нескольких обращений заявления были приняты. Однако уже прошло три месяца, но выплат так и не было.
Женщина утверждает, что ей не переведено и денежное довольствие сына. А по поводу пенсии ей сказали, что она не положена, потому что служил сын добровольцем.
Часть суммы женщина получила. Это 1,5 миллиона рублей региональной выплаты. Однако по поводу того, как будет выплачена федеральная компенсация, ей не сообщили. Мама погибшего обращалась в военную прокуратуру и приемную президента.
В областном военкомате рассказали, что запросы на получение выплат в воинскую часть были отправлены. Но оттуда ответа не поступало.
33-летний Сергей отправился на спецоперацию втайне от родных. Они узнали о том, что мужчина на СВО через два месяца, когда увидели его по телевизору. До этого мама думала, что сын уехал работать на вахту.
К делу уже подключился депутат Госдумы Максим Иванов. Его представители связались с мамой погибшего бойца.