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Мэрия Нижнего Тагила предоставит жилье иногородним работникам по газификации

16 мая 2023, 05:01
Фото: TagilCity.ru
Около шести специалистов приедут в Нижний Тагил для выполнения работ по программе газификации. Мэрия города предоставит специалистам свободные жилые помещения муниципального жилищного фонда.

Обращение о предоставлении муниципального жилья поступило от предприятия «Тагилдорстрой», которое занимается проектом газификации. Сотрудники уже приступили к монтажу необходимого оборудования в домах.

В Нижний Тагил приедут иногородние работники по газификации, поскольку в городе не хватает специалистов. Это сварщики-монтажники. Город предоставит жилье, аренду платить будем мы, — пояснил редакции TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

В «Тагилдорстрое» надеются, что проблемы с жильем для иногородних сотрудников разрешатся уже на следующей неделе. 

Напомним, в Нижнем Тагиле на очереди к подключению стоит более 7000 тысяч домовладений. В настоящее время обрабатывается более тысячи заявок от тагильчан. В очереди на подключение оборудования стоит 6 домов по улицам Гайдара, Энтузиастов, Коммуны, Лисьегорской и Тагильской. Со временем количество участников программы будет увеличиваться.

6 домов будут газифицированы в Нижнем Тагиле в рамках проекта «Чистый воздух»
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#Юлия Степанова#Нижний Тагил#Свердловская область#МУП Тагилдорстрой#Газификация#Жилье#Администрация Нижнего Тагила#Мэрия#Общество#Эксклюзив
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