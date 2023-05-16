Мэрия Нижнего Тагила предоставит жилье иногородним работникам по газификации

Напомним, в Нижнем Тагиле на очереди к подключению стоит более 7000 тысяч домовладений. В настоящее время обрабатывается более тысячи заявок от тагильчан. В очереди на подключение оборудования стоит 6 домов по улицам Гайдара, Энтузиастов, Коммуны, Лисьегорской и Тагильской. Со временем количество участников программы будет увеличиваться.