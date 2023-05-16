Мэрия Нижнего Тагила предоставит жилье иногородним работникам по газификации

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Обращение о предоставлении муниципального жилья поступило от предприятия «Тагилдорстрой», которое занимается проектом газификации. Сотрудники уже приступили к монтажу необходимого оборудования в домах.
В Нижний Тагил приедут иногородние работники по газификации, поскольку в городе не хватает специалистов. Это сварщики-монтажники. Город предоставит жилье, аренду платить будем мы, — пояснил редакции TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.
В «Тагилдорстрое» надеются, что проблемы с жильем для иногородних сотрудников разрешатся уже на следующей неделе.
Напомним, в Нижнем Тагиле на очереди к подключению стоит более 7000 тысяч домовладений. В настоящее время обрабатывается более тысячи заявок от тагильчан. В очереди на подключение оборудования стоит 6 домов по улицам Гайдара, Энтузиастов, Коммуны, Лисьегорской и Тагильской. Со временем количество участников программы будет увеличиваться.