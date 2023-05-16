На НМЭК-2023 РЭО организует показ модной одежды из вторичного сырья

Издание newia.ru пишет, что целью проведения модного показа одежды, которую создавали из вторичного сырья, является популяризации экономики замкнутого цикла. Об этом рассказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев. По его словам, коллекции одежды представят профессиональные дизайнеры и студенты академии им. А. Л. Штиглица, а также в показ включена апсайклинг-коллекция РЭО, которая в 2022 году участвовала в форуме “Таврида”.