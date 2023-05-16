На НМЭК-2023 РЭО организует показ модной одежды из вторичного сырья

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Издание newia.ru пишет, что целью проведения модного показа одежды, которую создавали из вторичного сырья, является популяризации экономики замкнутого цикла. Об этом рассказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев. По его словам, коллекции одежды представят профессиональные дизайнеры и студенты академии им. А. Л. Штиглица, а также в показ включена апсайклинг-коллекция РЭО, которая в 2022 году участвовала в форуме “Таврида”.
Известный петербургский модельер Татьяна Парфенова также представит свою коллекцию на показе мод.
PR-директор департамента коммуникаций Российского экологического оператора Дмитрий Бойко рассказал, что для создания одежды из апсайклинг-коллекции за основы были взяты старые вещи, собранные через боксы фонда “Второе дыхание” в Санкт-Петербурге. Коллекции посвящены теме устойчивого развития и сохранения природных ресурсов.
По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, после себя люди оставляют огромный объем отходов, в том числе текстильных изделий. По данным, предоставленным Российским экологическим оператором, ежегодно на территории России образуется свыше 2 миллионов тонн текстильных отходов. Каждый городской житель выкидывает в среднем 15 - 17 килограммов старого текстиля. При этом утилизируется только 5 - 10 процентов текстильных изделий, подлежащих утилизации.
Показ коллекций одежды из вторсырья пройдет в Большом выставочном зале академии им. А. Л. Штиглица. Мероприятие начнется в 16:30.
В рамках НМЭК Российский экологический оператор также организует выставку современного искусства, показ документального фильма, субботники, экомарафон и мастерскую переработки. В 2023 году Невский международный экологический конгресс будет проходить два дня: 25 и 26 мая.