На серую дымку от НТМК пожаловались жители Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
Modified Сегодня, 03:29
Updated Сегодня, 03:29
В Нижнем Тагиле все еще продолжает действовать предупреждение о смоге. Оно продлится до вечера 17 мая. Также жителей предупреждали и о возможном смоге от пожаров. Однако в последние два дня жалоб не поступает.
Также, по данным прошлой недели, в Нижнем Тагиле не зафиксировано превышений вредных веществ в воздухе, несмотря на то, что объявлено предупреждение. Показания газоанализатора TagilCity.ru во время замеров в районе вокзала оставались нулевыми. Также не зафиксировали превышений и посты УГМС.