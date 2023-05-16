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На серую дымку от НТМК пожаловались жители Нижнего Тагила

16 мая 2023, 03:27
Фото: TagilCity.ru
Жители Нижнего Тагила вновь жалуются на то, что небо над городом окрасила серая дымка в районе предприятий ЕВРАЗа. Дым разносит ветром. При этом запаха гари не ощущается.

В Нижнем Тагиле все еще продолжает действовать предупреждение о смоге. Оно продлится до вечера 17 мая. Также жителей предупреждали и о возможном смоге от пожаров. Однако в последние два дня жалоб не поступает.

Также, по данным прошлой недели, в Нижнем Тагиле не зафиксировано превышений вредных веществ в воздухе, несмотря на то, что объявлено предупреждение. Показания газоанализатора TagilCity.ru во время замеров в районе вокзала оставались нулевыми. Также не зафиксировали превышений и посты УГМС.

Итоги недели в Нижнем Тагиле: проверка ЕВРАЗа и голое поле после добычи платины
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#Ирина Кирилова#Дым#Смог#НТМК#ЕВРАЗ НТМК#Экология#Нижний Тагил
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