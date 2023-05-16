На свободу попросился обвиненный в педофилии житель Екатеринбурга

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Он пробудет за решеткой до 20 июня 2023 года.
Уголовное дело в отношении мужчины было возбуждено после заявления 7-летней соседской девочки. Она утверждает, что екатеринбуржец учил ее тайной игре. По ее словам, все случилось, когда она была в гостях у 5-летней подружки — дочери задержанного.
Девочка рассказала, что в тот день они играли в прятки. А подруга показала соседке тайную игру, где нужно снимать плавки и тереться об диван. Этому, по словам девочки, их научил папа подруги. Затем он попросил потрогать его. Также девочка рассказала, что ее подруга знала правила, так как ранее играла в эту игру.
Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статье за насильственные действия. Силовики полагают, что девочки как минимум дважды подвергались насилию.
По данным «КП-Екатеринбург», свою вину мужчина не признает. При этом супруга от участия в деле отстранена как представитель дочери. Теперь интересы девочки представляет управление соцполитики.