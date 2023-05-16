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На свободу попросился обвиненный в педофилии житель Екатеринбурга

16 мая 2023, 09:36
Фото: 1MI

Суд отказался выпускать обвиненного в педофилии жителя Екатеринбурга

Отец двоих детей из Екатеринбурга, которого обвинили в педофилии с соседской девочкой, обжаловал свой арест. С середины апреля мужчина находится в СИЗО.

Он пробудет за решеткой до 20 июня 2023 года.

Уголовное дело в отношении мужчины было возбуждено после заявления 7-летней соседской девочки. Она утверждает, что екатеринбуржец учил ее тайной игре. По ее словам, все случилось, когда она была в гостях у 5-летней подружки — дочери задержанного.

Девочка рассказала, что в тот день они играли в прятки. А подруга показала соседке тайную игру, где нужно снимать плавки и тереться об диван. Этому, по словам девочки, их научил папа подруги. Затем он попросил потрогать его. Также девочка рассказала, что ее подруга знала правила, так как ранее играла в эту игру.

Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статье за насильственные действия. Силовики полагают, что девочки как минимум дважды подвергались насилию.

По данным «КП-Екатеринбург», свою вину мужчина не признает. При этом супруга от участия в деле отстранена как представитель дочери. Теперь интересы девочки представляет управление соцполитики.

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#Ирина Кирилова#Педофилия#Дети#Насилие#Сизо#Криминал#Екатеринбург
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