На свободу попросился обвиненный в педофилии житель Екатеринбурга

Девочка рассказала, что в тот день они играли в прятки. А подруга показала соседке тайную игру, где нужно снимать плавки и тереться об диван. Этому, по словам девочки, их научил папа подруги. Затем он попросил потрогать его. Также девочка рассказала, что ее подруга знала правила, так как ранее играла в эту игру.