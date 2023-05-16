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О новой волне смога предупредил синоптик жителей Екатеринбурга

16 мая 2023, 04:40
Фото: 1MI
Новая волна смога от лесных пожаров может накрыть Екатеринбург. Причиной этому станет северо-восточный ветер. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин.

По его словам, антициклон сместится в сторону Северного Урала. Так, ближе к вечеру ветер сменит направление и станет северо-восточным. В результате дым от бушующих пожаров снова может потянуться в сторону Екатеринбурга.

Также Пулин рассказал, что вероятность ночных заморозков в окрестностях Екатеринбурга сохраняется. При этом в городе 16 мая в городе не ожидается осадков, а температура воздуха прогреется до +22 градусов. В ночное время столбики термометров опустятся до +8 градусов.

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#Ирина Кирилова#Смог#Погода#Дым#Природа#Массовые пожары в Свердловской области весной 2023 года#Екатеринбург
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