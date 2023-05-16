Также Пулин рассказал, что вероятность ночных заморозков в окрестностях Екатеринбурга сохраняется. При этом в городе 16 мая в городе не ожидается осадков, а температура воздуха прогреется до +22 градусов. В ночное время столбики термометров опустятся до +8 градусов.