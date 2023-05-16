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Общественные туалеты за 31 миллион рублей появятся в центре Екатеринбурга

16 мая 2023, 12:29
Фото: 1MI
В Екатеринбурге установят общественные туалеты за 31 миллион рублей. Они появятся перед 300-летием города.

Всего будет установлено восемь модулей. Посещать туалет смогут в том числе инвалиды, для этого будет создано все необходимое.

Туалеты расположатся по адресам:

  • Исторический сквер — проспект Ленина, улицы Горького, Малышева, Воеводина;
  • Улицы Малышева — Горького;
  • Набережная рабочей молодежи — проспект Ленина, 33;
  • Набережная рабочей молодежи — Октябрьская площадь, 2;
  • Сквер по улице Дзержинского, 2;
  • Улицы Максима Горького — Первомайская;
  • Улица Горького, 4;
  • Улица Карла Маркса, 2а.

Сперва подрядная организация разработает дизайн-проект туалетов, затем создаст их и установит. Также на всех них подрядчик логотип нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Установить их нужно до 10 августа 2023 года.

В каждом модуле должно быть по три кабинки — одна из них – помещение для инвалидов, еще одна – для кассира. На всех объектах создадут влагостойкую акустическую систему.

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#Екатеринбург#Туалеты#Подрядчик#Общественные туалеты#Общество#Елена Озерова
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