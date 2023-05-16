Общественные туалеты за 31 миллион рублей появятся в центре Екатеринбурга

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Всего будет установлено восемь модулей. Посещать туалет смогут в том числе инвалиды, для этого будет создано все необходимое.
Туалеты расположатся по адресам:
Сперва подрядная организация разработает дизайн-проект туалетов, затем создаст их и установит. Также на всех них подрядчик логотип нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Установить их нужно до 10 августа 2023 года.
В каждом модуле должно быть по три кабинки — одна из них – помещение для инвалидов, еще одна – для кассира. На всех объектах создадут влагостойкую акустическую систему.