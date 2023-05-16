Первые «Парты героев» появились в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
На мероприятии присутствовали депутаты городской думы Галина Масликова и Сергей Овсянников, исполнительный секретарь отделения «Единой России» в Нижнем Тагиле Станислав Зыкин, глава Ленинского района Геннадий Мальцев, а также педагоги и ученики школы.
Патриотический проект реализуется в рамках нацпроекта «Образование». На партах размещена информация о выпускниках школы №33, которые погибли в ходе ВОВ. Кроме фотографий Юрия Кравченко, Владимира Железова, Бориса Бокова, Бориса Шкабары, Нины Шалаевой, Гигантия Казаковцева и Владимира Закретнина на парты нанесен QR-код.
Если его отсканировать, то школьники попадут на официальный портал проекта и смогут изучить информацию о земляках. Право сидеть за такими партами предоставляется отличникам, волонтерам, победителям олимпиад, а также активистам.
Директор школы Ирина Шосман отметила, что открытие парт является знаменательным событием. По ее словам, в годы Великой Отечественной войны школа была госпиталем. На фронт отправились 48 выпускников заведения.
По словам главы Ленинского района Геннадия Мальцева, сегодня важно уделять внимание теме патриотизма и любви к Родине.
Напомним, акция «Парта героя» запущена в 2018 году. Она стала проектом общегосударственного масштаба, сообщили в пресс-службе администрации города.