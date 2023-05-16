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Подробности инцидента с выстрелом ребенку в глаз рассказали в мэрии Екатеринбурга

16 мая 2023, 03:43
Фото: 1MI

Учителя физкультуры в Екатеринбурге наказали за инцидент с выстрелом ребенку в глаз

Подробности инцидента в школе №175 в Екатеринбурге, где один ученик выстрелил из страйкбольного ружья в глаз другому ученику, рассказали в городской администрации. Также стало известно, откуда у ребенка взялось оружие.

Случилось происшествие во время урока физкультуры. По результатам расследования, были найдены нарушения при организации уроков. Сам учитель привлечен к ответственности.

В мэрии добавили, что пистолет, который ребенок принес в школу, родители приобрели для игры. Теперь в школе усилили контроль над учениками во время перемен. Также на контроль поставлен вопрос о качестве учебного процесса в заведении.

В школе продолжаются проверки. Полиция также занялась ситуацией. Решение будет принято правоохранителями после того, как будет установлена степень тяжести вреда, нанесенного ребенку.

Школьник выстрелил в глаз однокласснику на уроке физкультуры в Екатеринбурге
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#Ирина Кирилова#Екатеринбург#Дети#Пострадавшие#Выстрел#Оружие#Школа#Учитель#Происшествия
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