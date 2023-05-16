Подробности инцидента с выстрелом ребенку в глаз рассказали в мэрии Екатеринбурга

Posted Сегодня, 03:43
Published Сегодня, 03:43
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Updated Сегодня, 03:45
Случилось происшествие во время урока физкультуры. По результатам расследования, были найдены нарушения при организации уроков. Сам учитель привлечен к ответственности.
В мэрии добавили, что пистолет, который ребенок принес в школу, родители приобрели для игры. Теперь в школе усилили контроль над учениками во время перемен. Также на контроль поставлен вопрос о качестве учебного процесса в заведении.
В школе продолжаются проверки. Полиция также занялась ситуацией. Решение будет принято правоохранителями после того, как будет установлена степень тяжести вреда, нанесенного ребенку.