Пропавшего неделю назад на иномарке мужчину разыскивают в Красноуфимске

Рост мужчины составляет 176 сантиметров. У него длинная брода с косичкой и карие глаза. В день пропажи на нем были надеты брюки темно-синего цвета, черные сандали, светлые носки, зеленая футболка, темно-синий свитер с черной рябью и темно-зеленая толстовка.