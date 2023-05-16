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Пропавшего неделю назад на иномарке мужчину разыскивают в Красноуфимске

16 мая 2023, 04:57
Фото: 1MI
В Красноуфимске начались поиски 47-летнего Евгения Бурова. Мужчина пропал 14 мая. Он уехал из дома на зеленом Subaru Forester. С тех пор о нем ничего неизвестно.

Мужчина не выходит на связь с родными, сообщает МО МВД «Красноуфимский».

Фото: сообщество «МО МВД РФ «Красноуфимский» в соцсети ВКонтакте

Рост мужчины составляет 176 сантиметров. У него длинная брода с косичкой и карие глаза. В день пропажи на нем были надеты брюки темно-синего цвета, черные сандали, светлые носки, зеленая футболка, темно-синий свитер с черной рябью и темно-зеленая толстовка.

При наличии информации о местоположении Бурова можно обратиться в полицию по номеру +7 (343) 947-63-22 или +7 (343) 5-06-02. Полицейские гарантируют анонимность.

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#Ирина Кирилова#Пропавшие#Поиски#Полиция#Происшествия#Свердловская область
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