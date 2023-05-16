Пропавшего неделю назад на иномарке мужчину разыскивают в Красноуфимске

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
Мужчина не выходит на связь с родными, сообщает МО МВД «Красноуфимский».
Рост мужчины составляет 176 сантиметров. У него длинная брода с косичкой и карие глаза. В день пропажи на нем были надеты брюки темно-синего цвета, черные сандали, светлые носки, зеленая футболка, темно-синий свитер с черной рябью и темно-зеленая толстовка.
При наличии информации о местоположении Бурова можно обратиться в полицию по номеру +7 (343) 947-63-22 или +7 (343) 5-06-02. Полицейские гарантируют анонимность.