РЭО вложит 4,4 млрд руб. в строительство мусороперерабатывающего завода в Петербурге

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
По информации, полученной от гендиректора РЭО Дениса Буцаева, набсовет РЭО одобрил инвестиции в оба этапа строительства комплекса по переработке ТКО “Волхонка” в Санкт-Петербурге. Финансовые вложения в общем размере 4,4 млрд рублей будут осуществляться путем предоставления льготных займов из средств, полученных благодаря выпуску ценных бумаг РЭО. Запуск комплекса в эксплуатацию сможет приблизить Санкт-Петербург к показателям по 100% обработке ТКО и снижению их захоронения вдвое.
Первый этап строительства уже завершился — в Санкт-Петербурге возвели объект по обработке твердых коммунальных отходов мощностью 200 тысяч тонн в год. РЭО инвестирует в него 881 219 000 рублей. Мощность еще одной сортировочной линии достигнет 400 тысяч тонн в год. Также на втором этапе будут построены объекты утилизации мощностью 240 тысяч тонн. Инвестиции со стороны РЭО на втором этапе составят 3 544 782 000 рублей. Об этом пишетnewia.ru.
Отмечается, что в Банке России осуществили регистрацию неконвертируемых процентных бездокументарных облигаций серий 05-КИ и 06-КИ с залоговым обеспечением денежными требованиями. Для инвестирования строительства комплекса “Волхонка” РЭО размещает целевые облигационные выпуски стоимостью 4,4 млрд рублей. Ставка купонной доходности включает ключевую ставку ЦБ РФ и премиальную часть в объеме 3,5%. Проект реализуется Невским экологическим оператором.