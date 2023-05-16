РЭО вложит 4,4 млрд руб. в строительство мусороперерабатывающего завода в Петербурге

Первый этап строительства уже завершился — в Санкт-Петербурге возвели объект по обработке твердых коммунальных отходов мощностью 200 тысяч тонн в год. РЭО инвестирует в него 881 219 000 рублей. Мощность еще одной сортировочной линии достигнет 400 тысяч тонн в год. Также на втором этапе будут построены объекты утилизации мощностью 240 тысяч тонн. Инвестиции со стороны РЭО на втором этапе составят 3 544 782 000 рублей. Об этом пишетnewia.ru.