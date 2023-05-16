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РЭО вложит 4,4 млрд руб. в строительство мусороперерабатывающего завода в Петербурге

16 мая 2023, 15:42
Фото: reo.ru
В Санкт-Петербурге при участии РЭО будет возведен комплекс по переработке ТКО «Волхонка». Финансирование строительства в размере 4,4 млрд рублей планируется осуществлять посредством размещения облигаций Российского экологического оператора, одобренных Центробанком России.

По информации, полученной от гендиректора РЭО Дениса Буцаева, набсовет РЭО одобрил инвестиции в оба этапа строительства комплекса по переработке ТКО “Волхонка” в Санкт-Петербурге. Финансовые вложения в общем размере 4,4 млрд рублей будут осуществляться путем предоставления льготных займов из средств, полученных благодаря выпуску ценных бумаг РЭО. Запуск комплекса в эксплуатацию сможет приблизить Санкт-Петербург к показателям по 100% обработке ТКО и снижению их захоронения вдвое.

Первый этап строительства уже завершился — в Санкт-Петербурге возвели объект по обработке твердых коммунальных отходов мощностью 200 тысяч тонн в год. РЭО инвестирует в него 881 219 000 рублей. Мощность еще одной сортировочной линии достигнет 400 тысяч тонн в год. Также на втором этапе будут построены объекты утилизации мощностью 240 тысяч тонн. Инвестиции со стороны РЭО на втором этапе составят 3 544 782 000 рублей. Об этом пишетnewia.ru.

Отмечается, что в Банке России осуществили регистрацию неконвертируемых процентных бездокументарных облигаций серий 05-КИ и 06-КИ с залоговым обеспечением денежными требованиями. Для инвестирования строительства комплекса “Волхонка” РЭО размещает целевые облигационные выпуски стоимостью 4,4 млрд рублей. Ставка купонной доходности включает ключевую ставку ЦБ РФ и премиальную часть в объеме 3,5%. Проект реализуется Невским экологическим оператором.

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