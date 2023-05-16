Российским вузам запретили допускать к мероприятиям не болевших корью людей

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Делать это требуется не менее 21 дня с того момента, как был выявлен последний случай заболевания, сообщили в Минобрнауки.
Также медработникам вузов поручено собрать данные о тех, кто уже перенес заболевание и имеет прививку. В случае, если будет выявлен случай заболевания, об этом нужно проинформировать Роспотребнадзор. Кроме того, медработников обязали помогать в противоэпидемиологических и профилактических мероприятиях. При выявлении первого случая заболевания в течение 72 часов должна проводиться иммунизация.
Если же выявляется два и более случая заражения корью, руководству вузов рекомендуют рассмотреть возможность перехода на удаленный режим работы в течение 21 дня. Дополнительно администрации вузов обязали содействовать госпитализации граждан с подозрением на корь, если случаи выявляются в общежитиях. В предписании сказано, что необходимо вводить карантин в общежитиях при наличии заболевших корью, пишут «Новые известия».