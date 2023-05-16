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Российским вузам запретили допускать к мероприятиям не болевших корью людей

16 мая 2023, 06:16
Фото: 1MI
Российским вузам не разрешили допускать к мероприятиям людей, которые не переболели корью и не были привиты. Это касается как студентов, так и преподавателей. Такое решение приняли Минобрнауки и Роспотребнадзор.

Делать это требуется не менее 21 дня с того момента, как был выявлен последний случай заболевания, сообщили в Минобрнауки.

Также медработникам вузов поручено собрать данные о тех, кто уже перенес заболевание и имеет прививку. В случае, если будет выявлен случай заболевания, об этом нужно проинформировать Роспотребнадзор. Кроме того, медработников обязали помогать в противоэпидемиологических и профилактических мероприятиях. При выявлении первого случая заболевания в течение 72 часов должна проводиться иммунизация.

Если же выявляется два и более случая заражения корью, руководству вузов рекомендуют рассмотреть возможность перехода на удаленный режим работы в течение 21 дня. Дополнительно администрации вузов обязали содействовать госпитализации граждан с подозрением на корь, если случаи выявляются в общежитиях. В предписании сказано, что необходимо вводить карантин в общежитиях при наличии заболевших корью, пишут «Новые известия».

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#Ирина Кирилова#Корь#Заболеваемость#Новые известия#Здоровье
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