Российским вузам запретили допускать к мероприятиям не болевших корью людей

Также медработникам вузов поручено собрать данные о тех, кто уже перенес заболевание и имеет прививку. В случае, если будет выявлен случай заболевания, об этом нужно проинформировать Роспотребнадзор. Кроме того, медработников обязали помогать в противоэпидемиологических и профилактических мероприятиях. При выявлении первого случая заболевания в течение 72 часов должна проводиться иммунизация.