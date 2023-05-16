Сапсерфинг, воркаут и концерт: как пройдет День Молодежи в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
В субботу, 24 июня, с 16.00 до 19.00 для гостей мероприятия будут работать 14 различных площадок в «Тагильской лагуне» от парка Бондина до отеля «Демидов плаза», а также за ГДДЮТ в «Тагильской лагуне — 2».
Тагильчане смогут поучаствовать в мастер-классах по хореографии, различным видам спорта и йоге. На набережной будут звучать авторские песни и работать интерактивные площадки по тимбилдингу и сапсерфингу.
Также состоятся ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, чемпионат города по воркауту, силовое шоу и соревнования по экстремальным видам спорта.
В 17.00 на главной сцене на улице Горошникова начнется праздничная концертно-игровая программа, в которой примут участие творческие коллективы Нижнего Тагила. Затем пройдет финал городского конкурса творчества студенческой и работающей молодежи «Соцветие талантов». Развлекательная программа продлится до 22.00. С праздником тагильчан поздравит мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
На организацию проведения мероприятия выделено 670 тысяч рублей. Подрядчику необходимо разработать концепцию и написать подробные развернутые сценарии для всех площадок. Перечень выступающих и программы должны быть согласованы с МБУ «Городской дворец молодежи».