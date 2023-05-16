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Сапсерфинг, воркаут и концерт: как пройдет День Молодежи в Нижнем Тагиле

16 мая 2023, 10:16
Фото: 1MI
24 июня, в День Молодежи, в Нижнем Тагиле пройдут праздничные мероприятия. В программе предусмотрены различные мастер-классы, интерактивные площадки, спортивные соревнования и концерт.

В субботу, 24 июня, с 16.00 до 19.00 для гостей мероприятия будут работать 14 различных площадок в «Тагильской лагуне» от парка Бондина до отеля «Демидов плаза», а также за ГДДЮТ в «Тагильской лагуне — 2».

Тагильчане смогут поучаствовать в мастер-классах по хореографии, различным видам спорта и йоге. На набережной будут звучать авторские песни и работать интерактивные площадки по тимбилдингу и сапсерфингу.

Также состоятся ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, чемпионат города по воркауту, силовое шоу и соревнования по экстремальным видам спорта.

В 17.00 на главной сцене на улице Горошникова начнется праздничная концертно-игровая программа, в которой примут участие творческие коллективы Нижнего Тагила. Затем пройдет финал городского конкурса творчества студенческой и работающей молодежи «Соцветие талантов». Развлекательная программа продлится до 22.00. С праздником тагильчан поздравит мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

На организацию проведения мероприятия выделено 670 тысяч рублей. Подрядчику необходимо разработать концепцию и написать подробные развернутые сценарии для всех площадок. Перечень выступающих и программы должны быть согласованы с МБУ «Городской дворец молодежи».

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