Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
Шесть специалистов приедут в Нижний Тагил для выполнения работ по программе газификации. Мэрия предоставит им свободные квартиры из жилищного фонда. Обращение о предоставлении им жилья поступило от «Тагилдорстроя».
Превышение диоксида азота в 1,5 раза зафиксировано при замерах воздуха возле ж/д вокзала в Нижнем Тагиле. Во время замеров температура воздуха была +17 градусов. В это же время в городе продолжал действие режим неблагоприятных метеоусловий.
Лишившийся ног 26-летний Александр, на которого 5 мая во время работы на НТЗМК упала двухтонная металлическая балка, находится в Городской больнице №1 Нижнего Тагила. О его состоянии узнала редакция TagilCity.ru. Александр лежит в реанимации, дышит через аппарат ИВЛ. Психологическое состояние пострадавшего вызывает у врачей тревогу.
Подземный переход построят в центре Нижнего Тагила, израсходуя 1,5 млрд рублей. Переход будет соединять музей-заповедник «Горнозаводской Урал» и музей-завод. Благодаря расширению проекта капремонта плотины, в паводок горожане смогут увидеть падающую воду.
В День Молодежи 24 июня в Нижнем Тагиле пройдут праздничные мероприятия: мастер-классы, интерактивные площадки, спортивные соревнования и концерт. С 16.00 до 19.00 будут работать 14 различных площадок.