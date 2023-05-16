Превышение диоксида азота в 1,5 раза зафиксировано при замерах воздуха возле ж/д вокзала в Нижнем Тагиле. Во время замеров температура воздуха была +17 градусов. В это же время в городе продолжал действие режим неблагоприятных метеоусловий.