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Состояние лившегося ног работника НТЗМК и новый переход в Тагиле

16 мая 2023, 15:28
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле появится новый переход, а знакомые рассказали о состоянии лишившегося ног работника НТЗМК. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 16 мая.

Шесть специалистов приедут в Нижний Тагил для выполнения работ по программе газификации. Мэрия предоставит им свободные квартиры из жилищного фонда. Обращение о предоставлении им жилья поступило от «Тагилдорстроя».

Мэрия Нижнего Тагила предоставит жилье иногородним работникам по газификации
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Превышение диоксида азота в 1,5 раза зафиксировано при замерах воздуха возле ж/д вокзала в Нижнем Тагиле. Во время замеров температура воздуха была +17 градусов. В это же время в городе продолжал действие режим неблагоприятных метеоусловий.

Диоксид азота превысил норму в 1,5 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 16 мая
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Лишившийся ног 26-летний Александр, на которого 5 мая во время работы на НТЗМК упала двухтонная металлическая балка, находится в Городской больнице №1 Нижнего Тагила. О его состоянии узнала редакция TagilCity.ru. Александр лежит в реанимации, дышит через аппарат ИВЛ. Психологическое состояние пострадавшего вызывает у врачей тревогу.

«В 26 лет очнулся без ног»: что известно о состоянии тагильчанина после ЧП на НТЗМК
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Подземный переход построят в центре Нижнего Тагила, израсходуя 1,5 млрд рублей. Переход будет соединять музей-заповедник «Горнозаводской Урал» и музей-завод. Благодаря расширению проекта капремонта плотины, в паводок горожане смогут увидеть падающую воду. 

В центре Нижнего Тагила появится новый подземный переход
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В День Молодежи 24 июня в Нижнем Тагиле пройдут праздничные мероприятия: мастер-классы, интерактивные площадки, спортивные соревнования и концерт. С 16.00 до 19.00 будут работать 14 различных площадок.

Сапсерфинг, воркаут и концерт: как пройдет День Молодежи в Нижнем Тагиле
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«В 26 лет очнулся без ног»: что известно о состоянии тагильчанина после ЧП на НТЗМК
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